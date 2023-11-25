Срочно к врачу: ученые назвали пять игнорируемых симптомов рака

При онкологических заболеваниях у людей могут проявляться предупреждающие симптомы, на которые зачастую не обращают внимания. Немецкие врачи рассказали о самых распространенных из них, пишет издание Focus.

Кашель, продолжающийся несколько недель, может говорить о раке легких. Чтобы исключить вероятность этой болезни, медики рекомендуют пройти обследование. Второй признак — изжога, если она не вызвана употреблением жирной или острой пищи. Этот симптом может говорить о развитии рака горла и гортани.

Должен обеспокоить и зуд вокруг родинки, а также ее покраснение. В таком случае нужно немедленно обратиться к онкодерматологу, чтобы выяснить, не является ли это сигналом рака кожи. Четвертый признак, которые называют онкологи — кровь в стуле. Обычно она бывает при геморрое или повреждении слизистой, но есть вероятность, что это симптом рака прямой кишки.

Пятый симптомом, который может указывать на рак — увеличение лимфоузлов, которое проявляется в виде припухлости в области шеи, подмышек или паха. Иногда лимфоузлы увеличиваются во время простуды, однако насторожить больного должно, если воспаление держится слишком долго.

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