Были только близкие: певица Ханна и Пашу покрестили свою младшую дочь

Почему родители пока не готовы показывать ребенка поклонникам?

Бизнесмен Пашу и его жена, певица Ханна, покрестили свою младшую дочь Камиллу. Об этом гендиректор лейбла Black Star сообщил подписчикам в личном блоге.

«В День мамы у нас состоялись крестины Камиллы», — такой подписью Пашу сопроводил свой пост.

Отмечается, что на таинстве присутствовали только самые близкие люди. Знаменитые родители решили не устраивать громкое торжество.

Свое желание прятать девочку от поклонников пара объясняла личными мотивами. По словам Ханны, она не хочет «хайповать» на своем ребенке.

«Пока не хочу показывать лицо моего ребенка. Я не хочу на этом хайповать и покажу, как буду внутренне готова. Надеюсь на ваше понимание и честность», — отметила Ханна.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ханна и Пашу громко отметили пятилетие своей дочери Адрианы. Кто-то из гостей подарил девочке надувную лодку.