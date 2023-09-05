«Адриана опешила»: Ханна и Пашу устроили дочери грандиозный день рождения

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

Дочери Ханны и Пашу на день рождения подарили надувную лодку

«Адриана опешила»: Ханна и Пашу устроили дочери грандиозный день рождения

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Гости принесли девочке подарки, которые удивили не только именинницу, но и ее родителей.

Певица Ханна и продюсер Пашу 3 сентября отметили пятилетие своей дочери Адрианы. Как проходило празднование и что подарили ребенку на юбилей, артистка рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Она призналась: некоторые из презентов заставили ее дочку по-настоящему удивиться. Например, надувная лодка, которую кто-то решил преподнести ребенку на день рождения.

«Ребята просто принесли Адриане лодку. Адриана чуть опешила», — поделилась артистка.

Сам праздник прошел в стиле «царства единорогов», любимых сказочных персонажей Адрианы. Родители же подарили малышке электронную лошадь, доступную в России в единственном экземпляре. Игрушка призвана развивать навыки девочки — известно, что та увлекается верховой ездой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ханна поделилась секретом роскошного тела после родов.

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
96.62
0.28 104.42
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:27
В МВД раскрыли, поменялась ли ответственность за неисправность автомобилей
14:16
Тысячи гостей, сотни клипов, десятки звезд: VK подводит итоги фестиваля «Таврида. АРТ»
14:10
«Не можем согласиться»: Песков ответил на заявления Пашиняна
14:09
Советская телеведущая Аза Лихитченко попала в реанимацию
14:06
Символ рабства? Почему в Индии захотели сменить название страны
14:00
«От депрессии до слабоумия»: что грозит певице Славе, которая пила почти год

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
Водочкой обеззаразим: что будет, если смешать жареные грибы и алкоголь

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России