Насовсем? Бывшая супруга Прилучного уехала с детьми из России

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 19 0

Агата Муцениеце уехала в Латвию вместе с детьми

Насовсем? Бывшая супруга Прилучного уехала с детьми из России

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Увезти детей Муцениеце удалось без согласия отца.

Звездная экс-пара «Закрытой школы» Агата Муцениеце и Павел Прилучный часто выносят свои отношения на обозрение общественности. Совсем недавно пост в социальной сети актрисы вновь вызвал бурные обсуждения фанатов.

Агата выложила фотографию с детьми с каникул из заснеженной Латвии, где она выросла. Артистка не раз говорила о том, что мечтает вернуться на родину вместе с сыном Тимофеем и дочерью Мией на постоянное место жительства. Однако пока это только отпуск:

«Наши каникулы в Прибалтике начались», — подписала фотографию Муцениеце.

Примечательно, что бывший супруг актрисы заявлял, что без его согласия артистка увезти за границу детей не может. Каким образом Агате Муцениеце удалось отправиться в Латвию с Тимофеем и Мией — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вынужденном возвращении Муцениеце в Латвию.

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