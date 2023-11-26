МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Metа* Энди Стоуна

Пресс-секретарь американской компании Meta* Энди Стоун объявлен в розыск в России. Информация об этом следует из базы МВД.

В записке указано, что Стоун разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно — в ведомстве не уточняют.

В марте прошлого года Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении сотрудников компании Meta из-за призывов к насилию и убийствам россиян.

По данным следствия, Энди Стоун заявил о временной отмене ограничения на призывы к агрессии в отношении бойцов ВС РФ на платформах, подконтрольных корпорации. Пресс-секретарь Meta тогда назвал это разрешением «политического самовыражения».

В СК отметили, что действия Стоуна содержат признаки преступлений, наказания за которые предусмотрены двумя статьями российского законодательства: о публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности и о содействии террористической деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск. Известно, что в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.