«Не просто кубышка»: Путин высказался о преодолении банками западных санкций

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Путин: Запад не учел, что банки России пройдут созданные извне сложности

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент обсудил данную тему с председателем правления ВТБ. Как в нынешних условиях продолжают свою работу российские банки?

Банковский сектор готов и дальше проходить через сложности. В этом на встрече в Кремле президента Владимира Путина заверил председатель правления ВТБ Андрей Костин. По его словам, отрасль справляется с внешним давлением и даже демонстрирует рост в беспрецедентно сложных условиях.

«Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом», — отметил Путин.

«Безусловно. И банковский сектор готовился, конечно, к разному развитию ситуации, но экономика оказалась устойчивой, поэтому мы видим экономический рост», — добавил Костин.

«И банк функционирует на этой базе, конечно», — уточнил президент.

«Да. И знаете, все-таки это еще раз показало, что нас не удалось изолировать. Поэтому расчеты в национальных валютах идут с дружественными странами очень активно, невзирая на всякие вторичные санкции и прочее», — заключил председатель правления ВТБ.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин обсудил с представителями бизнеса актуальные вопросы экономики. В частности, речь шла про перевод российских компаний из-за рубежа.

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