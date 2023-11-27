Юные футболисты из ЛНР побывали в музее спортивной славы ЦСКА

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 20 0

25 ребят приехали в столицу по инициативе заместителя секретаря Генсовета «Единой России» сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой.

Юные футболисты из ЛНР побывали в музее спортивной славы ЦСКА

Фото: 5-tv.ru

Юные футболисты из ЛНР побывали в музее спортивной славы ЦСКА в Москве. 25 ребят приехали в столицу по инициативе заместителя секретаря Генсовета «Единой России» сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой.

Среди юных спортсменов есть 14-летняя Валентина Лубенникова из Северодонецка, девочка занимается футболом с 10 лет. Сергей Шевченко из Первомайска и Александр Бабак из Лисичанска побывали в Москве впервые.

Луганские футболисты встретились с игроками ФК ЦСКА и посетили матча Российской Премьер-лиги.

Для ребят организовали экскурсию по стадиону «ВЭБ Арена», где для них провели тренировку. Вечером луганские футболисты отправятся на хоккейный матч ЦСКА — Локомотив.

Накануне ребята познакомились с достопримечательностями Москвы, посетили Красную площадь, Воробьевы горы и Парк Победы.

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