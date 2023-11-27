Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году

Цифра дня сегодня — 18,5%. Так внушительно в следующем году вырастет минимальный размер оплаты труда. Согласно закону, который сегодня подписал президент РФ Владимир Путин, МРОТ со следующего составит 19 242 рубля. Этот показатель используют не только для расчета зарплаты, но и многих пособий — в том числе по беременности и временной нетрудоспособности. Значит, такие выплаты тоже увеличатся.

С января 2024-го станет выше и фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и инвалидности, превысив восемь тысяч, а также — что важно для всех работающих сейчас — стоимость пенсионного коэффициента. А с октября следующего года проиндексируют и пенсии военным. Также 27 ноября президент утвердил бюджет страны на следующие три года.