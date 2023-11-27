Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году

Эфирная новость 54 0

Также в России с 2024-го изменится и ряд других выплат.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Цифра дня сегодня — 18,5%. Так внушительно в следующем году вырастет минимальный размер оплаты труда. Согласно закону, который сегодня подписал президент РФ Владимир Путин, МРОТ со следующего составит 19 242 рубля. Этот показатель используют не только для расчета зарплаты, но и многих пособий — в том числе по беременности и временной нетрудоспособности. Значит, такие выплаты тоже увеличатся.

С января 2024-го станет выше и фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и инвалидности, превысив восемь тысяч, а также — что важно для всех работающих сейчас — стоимость пенсионного коэффициента. А с октября следующего года проиндексируют и пенсии военным. Также 27 ноября президент утвердил бюджет страны на следующие три года.

+1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.70
-0.11 97.16
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:03
Илон Маск прилетел в Израиль после обвинений в антисемитизме
21:52
Лукашенко «с треском» уволил своего помощника. В чем причина?
21:35
Не только певец: Сара Окс рассказала о прирожденном таланте Сергея Пенкина
21:12
Гигантские волны накрывали берег: какие беды принес «Шторм века» в города России
20:50
Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году
20:29
Шеф-повар поделился правильным рецептом приготовления замороженной пиццы дома

Сейчас читают

Провокация или референдум? Последние шансы для Зеленского
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
«Президент некомпетентен» — Зеленскому пригрозили военным переворотом
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд