Ким Чен Ын изучил снимки военных баз США, снятых спутником КНДР

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Военный спутник КНДР сделал снимки Пентагона и Белого дома США

Ким Чен Ын изучил снимки военных баз США, снятых спутником КНДР

Фото: Reuters / KCNA

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При этом в США подвергли сомнению сообщения от СМИ, что разведывательный спутник КНДР запечатлел помимо военных баз и Белый дом.

Разведывательный спутник КНДР сделал фото важнейших стратегических американских объектов: Белого дома, Пентагона и военных баз. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Со снимками уже успел ознакомиться лидер республики Ким Чен Ын.

«27 ноября в 23:35 по пхеньянскому времени (17:35 по московскому времени — Прим. ред.) появились снимки военно-морской базы Норфолк, верфи Ньюпорт-Ньюс и аэродрома в штате Вирджиния, а также Белого дома и Пентагона в Вашингтоне», ― указало агентство.

Как чуть позже пояснило агентство, были запечатлены четыре корабля США и один британский. При этом власти США не подтвердили информацию о том, что разведывательный спутник КНДР запечатлел Белый дом.

«Мы не можем подтвердить достоверность этих данных», ― прокомментировали в американском Минобороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в КНДР осудили попытки США вмешаться в отношения с Россией

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