«Переходят границу»: в КНДР осудили попытки США вмешаться в отношения с Россией

В последнее время Вашингтон превзошел сам себя в стремлении к гегемонии, считают восточные партнеры.

Враждебность США в попытке вмешаться в устоявшиеся дружеские отношения РФ и КНДР «переходят все границы». С таким мнением выступил заместитель министра иностранных дел Им Чхон Иль после ряда провокационных выходок администрации Байдена.

Пока Вашингтон продолжает активно накачивать Украину оружием, попутно согласовывая новое провальное наступление ВСУ, часть политических сил направлена на то, чтобы рассорить Москву и Пхеньян. Стремление американцев утвердить свое превосходство напоминает корейцам «гегемонию холодной войны».

«Незаконная враждебность и попытки вмешательства США в традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ переходят границу», — говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи.

В дипломатическом корпусе подчеркнули, что США «обманывают мировую общественность», придираясь к дружественным и добрососедским отношениям Москвы и Пхеньяна как к «нарушению резолюций» ООН. Стремление американцев пустить пыль в глаза, попутно выставив сотрудничество двух стран как угрозу, у зарубежных партнеров не вызывает ничего, кроме недоумения.

Только за последнее время экономические отношения Москвы и Пхеньяна вышли на новый уровень: после недавнего визита Ким Чен Ына в Россию в стране всерьез заговорили о возобновлении сотрудничества по поставкам оружия. В КНДР же укрепление отношений охарактеризовали как «новую фазу развития и подъема», позитивно сказавшуюся на безопасности в мире.

Ранее 5-tv.ru писал о деловом визите министра внешнеэкономических дел КНДР в РФ.