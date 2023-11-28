80 лет началу Тегеранской конференции: встреча трех главных людей Земли 1943-го

В столице Ирана лично встретились Сталин, Рузвельт и Черчилль.

Ровно 80 лет назад в столице Ирана началась четырехдневная конференция, которая вошла в историю под названием «Тегеранская». На ней лично встретились три самых могущественных человека на планете в то время. Президент США Франклин Рузвельт, британский премьер Уинстон Черчилль и руководитель Советского Союза Иосиф Сталин.

Переговоры «Большой тройки» решили судьбу Второй Мировой и во многом определили послевоенное устройство мира. События ноября 1943-го расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

В конце ноября 1943-го коренной перелом в войне был очевиден. Наши опрокинули немцев под Сталинградом, на Курской дуге, прорвали блокаду Ленинграда, форсировали Днепр.

Мы шли вперед. Но каждый день уносил жизни тысяч солдат. Сталин убеждал союзников открыть второй фронт. Для встречи лидеров СССР, США и Британии выбрали Тегеран.

Вообще Сталин летать отказывался. Передвигался в основном на поезде. Строжайше запретил использовать для командировок самолеты и ближайшему окружению. Полет в Тегеран — единственный задокументированный случай, когда Сталин предпочел воздушный транспорт наземному.

Мы разыскали брата-близнеца сталинского самолета — на аэродроме Орешково под Калугой. В коллекции Музея техники Вадима Задорожного. Кстати, в Баку Сталина ждал не один Дуглас. А два.