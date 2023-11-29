🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 29 ноября, время неспешной стабильности. Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы. Есть вероятность, что придется очень долго ждать их возврата.

♈ Овны

Разговоры с домашними расставят все точки над «i». Не бойтесь говорить о том, что лежит на душе и обязательно стройте общие планы на будущее. Какие-то задачи могут провисать. Не стоит давить на газ сегодня, лучше отложить их на другой день. Решать вопросы стоит в одиночестве – группа поддержки в этот день может вас только отвлечь от непростых дел.

Космический совет: не доверяйте новым знакомым.

♉ Тельцы

Сегодня вы покажите всем свою силу – это будет не только полезно, но и приятно. А вот слабые стороны лучше прикрыть, о них не должен знать никто. Общение поможет абсолютно во всем. Так что не молчите. Посмотреть на свою жизнь под другим углом помогут какие-то неожиданные ситуации. Они же и поднимут вам настроение. Хлопотать по дому лучше вечером – сможете успокоиться и расслабиться за делами.

Космический совет: осторожнее ходите по улице.

♊ Близнецы

Скучно сегодня точно не будет – найдется тысяча и одно дело, которое не только принесет пользу, но и хороший опыт. Разговоры будут склеивать самые непростые отношения, так что не молчите. Хотя вы и привыкли решать все самостоятельно, не отказывайтесь от помощи – в одиночку будет сложно справиться со всем. Вечером раскиньте мозгами – сможете понять, как добиться своего максимально быстро.

Космический совет: внимательнее следите за кошельком.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

В этот день не стоит засиживаться дома. Проведите день активно и результативно. Смело принимайте вызовы от Вселенной – сегодня вы сможете показать ей, на что способны. Можно реализовывать идеи – сейчас они могут выстрелить и принести вам хорошие деньги и связи.

Космический совет: сохраняйте самообладание.

♌ Львы

Впитывайте в себя больше информации – в будущем вам пригодятся эти знания. Только давайте мозгу отдохнуть – так будет результативнее. Выбирайтесь из дома на природу. Только вот не стоит тратить много денег – это подпортит ваше будущее. Так что покупайте только самое нужное, от остального лучше отказаться.

Космический совет: займитесь искусством.

♍ Девы

Разговоры откроют для вас новые перспективы. И даже светские беседы будут очень информативны. Так что находите время для общения. В этот день не стоит отдаваться работе и важным делам, проведите его максимально лениво, накопите силы. Порадует и может даже вдохновит жизнь близких людей. А вот незнакомцев стоит обходить за километр – они сейчас могут подпортить ваше настроение.

Космический совет: проявите настойчивость.

♎ Весы

Определились со своими целями? Вперед! Покоряйте новые карьерные вершины и заводите полезные связи. Сейчас вы почти что супермен – вам все по плечу. Мелкие проблемки все же проникнут в ваши планы. Но вы вычислите и решите их за считанные секунды. Только вот нервы в этот день будут портить всю картину – расслабляйтесь время от времени, это поможет.

Космический совет: отдохните от всех забот.

♏ Скорпионы

Замечательный день, когда вы сможете добиться своего легко и просто. Общее дело сможет сплотить вас с домашними или коллегами. Но не стоит полагаться на них во всем – живите своим умом. Впитывайте информацию как губка – в будущем эти знания помогут вам выделиться из толпы.

Космический совет: не бойтесь сложных задач.

♐ Стрельцы

Не сидите на попе ровно – чем больше мест вы посетите сегодня, там больше удачи к себе привлечете. Если у вас есть возможность пообщаться с иностранцем, то это только добавит вам бонусов. Работайте и руками, и головой – покорите новую карьерную вершину. Да, для этого придется приложить немало сил, но оно того точно стоит. Не бойтесь гнуть свою линию – добьетесь желаемого быстро.

Космический совет: постарайтесь не переутомляться.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Сегодня у вас так и чешутся руки с кем-то посоперничать. И звезды дают добро. Только предупреждают, что не все конкуренты вам по зубам. Выбирайте себе ровню, чтобы сохранить свою самооценку и настроение. Впитывайте информацию как губка – в будущем она вам обязательно пригодится.

Космический совет: поберегите свои нервы.

♒ Водолеи

Отличный день, чтобы покорить новую карьерную вершину. Да, придется поработать, но оно того точно стоит. Главное – быть активным и мобильным, а в остальном помогут звезды. Эрудиция будет двигать вперед ваши идеи – сегодня их можно воплотить в жизнь. Только стоит быть осторожнее, есть риск совершить ошибку. Но не нужно расстраиваться – промахи бывают даже у супергероев.

Космический совет: день подходит для важных разговоров.

♊ Рыбы

Самое время болтать обо всем – каждый разговор будет информативным. Только осторожнее говорите о себе, можете раскрыть свои тайны. Не стоит сидеть дома – мини-путешествия в этот день помогут посмотреть на свою жизнь и других людей по-новому, а вам сейчас это очень даже нужно. Чаще рискуйте – это принесет и деньги, и связи, и опыт – целое комбо.

Космический совет: не отказывайтесь от своих планов.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие четыре знака станут магнитом для денег в ноябре 2023 года.