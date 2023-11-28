В России выявили украинскую сеть нарколабораторий с тоннами мефедрона

|
Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

МВД РФ: разоблачена сеть управляемых с Украины нарколабораторий

Фото, видео: © РИА Новости / ФСБ РФ; Telegram / МВД МЕДИА / mediamvd; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Только в одном регионе, где накрыли точки, изъяли 150 килограммов готового запрещенного вещества.

Правоохранители пресекли деятельность наркогруппировки, которая управлялась с Украины. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба МВД России.

«Следователями Следственного департамента МВД России во взаимодействии с оперативниками ГУНК МВД России пресечена деятельность руководимой с территории Украины наркогруппировки», — говорится в сообщении.

За несколько лет злоумышленники создали сеть нарколабораторий в Московский, Псковской и Рязанской областях. В результате правоохранители задержали 21 фигуранта, 12 из которых являются гражданами Украины.

Во время обысков нашли порядка пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона. Всего в ходе предварительного расследования забрали почти полторы тонны синтетического наркотика и еще больше 35 тонн компонентов для его изготовления.

Установлено, что организация состояла из функционально и территориально обособленных подразделений. Возбуждено уголовное дело по статьям 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и 228.1 («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Находили на улице без сознания: как врачи спасают отравившихся метадоном людей в Астрахани

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД раскрыло версию массового отравления жителей Астрахани. Оно могло быть связано с подменой мефедрона. Первые пациенты в токсикологическое отделение начали поступать еще 17 ноября.

-5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.70
-0.11 97.16
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
Третий конгресс молодых ученых 2023 открылся в «Сириусе»
14:44
Ослабление поддержки: в Чехии заканчивается арсенал оружия для Украины
14:35
Войска РФ поразили станции обнаружения воздушных целей ВСУ в зоне спецоперации
14:28
В России выявили украинскую сеть нарколабораторий с тоннами мефедрона
14:16
Большая опасность? Как защитить лапы собак от реагентов
14:06
Экс-возлюбленный Волочковой найден мертвым в московском СИЗО

Сейчас читают

«Вместо продуктов привезли гуманитарную помощь в виде саванов»: рассказ беженки, вернувшейся из Газы
«Бриллиант, все остальное — цацки»: Киркоров появился на публике с эффектной блондинкой
Наступить в фекалии, увидеть покойника, почесать ладонь: какие приметы сбываются без осечек
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд