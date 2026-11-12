И битая, и крашеная: как автодилеры продают неисправные подержанные машины

Продать неисправную машину втридорога для автосалонов, оказывается, рабочая бизнес-схема! В редакцию Пятого канала обратились зрители, которые столкнулись с обманом при покупке подержанных автомобилей. Их истории легли в основу расследования корреспондента «Известий» Нины Катаевой. Некоторых недобросовестных продавцов удалось вывести на чистую воду.

Если вы тоже стали жертвой обмана — обязательно напишите нам. QR-код для обратной связи будет на экране в течение всего сюжета.

— Двигатель троит, магнитола сломана, машина перекрашена, но в базе ГИБДД это не зафиксировано.

За дежурным объявлением «не бит, не крашен» оказался металлолом. В автосалоне уверяли: «ласточка», хоть и подержанная, но будет «летать». В итоге стоит под окном.

«Тормозные цилиндры поменял, все задние колодки, все вообще. Она сразу тормозится на стоп», — сказал владелец автомобиля Иван Волонтир.

Не отъезжая далеко от кассы, «посыпался» и кроссовер Натальи.

«Там заменены стойки стабилизатора, сайлентблоки, там вся ходовая перебрана, отсутствует катализатор, ржавый двигатель. Это все с других автомобилей снято и установлено», — сказала владелица автомобиля Наталья Чихман.

Около месяца она пытается вернуть иномарку в салон. Не помогают ни уговоры, ни слезы.

— Душу разрывает. Я две недели ни есть, ни спать не могу.

Съемочная группа отправилась с Натальей к дилеру. И только увидев камеру, менеджер мгновенно обещает аннулировать сделку.

Уже через полчаса автоледи освободили от огромного кредита, но так и не смогли объяснить, откуда взялся бракованный автомобиль.

— Как так получилось, что у Натальи такой автомобиль оказался с дефектами?

— Воздержусь от комментариев, расторгаем сделку, никаких проблем нет.

Так везет далеко не всем. В редакцию «Известий» обратилась и Надежда — клиентка этого же салона. Ей кроссовер с неисправным двигателем и тормозами достался на миллион рублей дороже среднерыночной цены.

«Создавали такую суету, чтобы трудно было вникнуть в договоры, плюс семь часов в салоне — голова уже совершенно не соображает», — сказала Надежда Орлова.

Уровень современных «гаражных» технологий зашкаливает. Специалисты могут закрасить ржавчину, залить присадки в двигатель, скрутить пробег, да так, что даже официальный дилер не поймет. Но главное — не поймет сам клиент даже если внимательно заглянет под капот.

«Они покупают грязные старые умотанные машины. У них есть мощность, у них есть отдел подготовки, у них есть своя сварка и так далее, они возят куда-то, с кем сотрудничают. То есть за 100 тысяч они делают красивый вид, и там с огромной маржой потом выставляют», — сказал специалист по продаже подержанных автомобилей Сергей Пименов.

Не смог поставить на учет подержанный автомобиль и Дмитрий из Петербурга. В ГИБДД выяснилось, что в кредит ему продали машину с обременением.

«Берет ПТС у себя в базе, забивает вин-номер, она говорит: а вы ничего не сможете сделать. Я говорю: почему? Она говорит: а у вас автомобиль в аресте», — сказал житель Санкт-Петербурга Дмитрий Райтаровский.

Журналистам удалось поговорить с бывшим менеджером подобного автомагазина. Девушка на условиях анонимности подтвердила: сделки проводят так, что доказать умысел салона практически невозможно.

«В самом договоре имеется фраза „покупатель ознакомился с техническим состоянием и претензий не имеет“. Могут прописываться, что по словам владельца пробег такой-то, по словам владельца состояние у машины такое-то, хотя на деле оказывается, что это неправда», — сказала бывший кредитный менеджер автосалона.

По оценкам экспертов, каждый десятый автосалон в России — серый. Первое, что должно насторожить покупателя, — цена ниже рыночной. Сказочные скидки в реальности чаще всего ведут к большим проблемам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.