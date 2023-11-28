Ревнивица воткнула иглы в глаза парню, который «смотрел на других женщин»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 28 0

Девушка чуть не убила своего парня в США из ревности

Ревнивица воткнула иглы в глаза парню, который «смотрел на других женщин»

Фото: www.globallookpress.com / David Ryle

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Теперь полиция разбирается в бытовой ссоре, которая закончилась больничной палатой.

Жительницу США обвиняют в том, что она нанесла серьезные увечья возлюбленному из-за ревности. По данным издания Fox News, 44-летняя американка вонзила иглы в глаза своему парню, потому что тот смотрел на других женщин.

Согласно полицейскому отчету, 25 ноября Сандра Самерс из Флориды набросилась на своего возлюбленного, пока тот лежал на диване, и воткнула в его глаза иглы. А потом, поняв, что совершила, сбежала из дома и попыталась скрыться. Как рассказал сам пострадавший, женщина использовала иглы от бешенства, предназначенные для собак.

Мужчина сам вызвал скорую помощь, прибывшие на место врачи госпитализировали его в одну из ближайших больниц и передали информацию правоохранителям, после чего американка была задержана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге 16-летняя девушка отравилась таблетками для похудения.

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