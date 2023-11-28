В Петербурге 16-летняя девушка отравилась таблетками для похудения

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 22 0

В Петербурге 16-летняя девушка отравилась таблетками от похудения

В Петербурге 16-летняя девушка отравилась таблетками для похудения

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Читайте нас в: Дзен Новости

Пострадавшую экстренно госпитализировали в одну из городских больниц. Что говорят врачи?

Несовершеннолетняя жительница Санкт-Петербурга попала в больницу с подозрением на отравление препаратами. Как стало известно 5-tv.ru, в надежде сбросить вес девушка принимала таблетки для похудения.

Как сообщает источник, 27 ноября девушка ушла утром на учебу в один из колледжей, но днем почувствовала себя плохо. Ей тут же вызвали скорую помощь. Прибывшие медики приняли решение экстренно госпитализировать 16-летнюю петербурженку.

В больнице она призналась, что накануне вечером принимала таблетки для похудения, при этом делала это самостоятельно, то есть, без назначения врача и, вероятно, не рассчитала дозу.

Сейчас врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, назначено необходимое лечение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на руднике в Якутии произошел выброс метана, три человека погибли.

-5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.70
-0.11 97.16
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:12
В Петербурге 16-летняя девушка отравилась таблетками для похудения
13:10
Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым
12:51
Во власти стихии: последствия чудовищного шторма на юге РФ
12:43
Уровень патриотизма падает: эксперты объяснили снижение рейтинга Зеленского
12:35
«Всю душу навыворот» — певец IVAN рассказал об отношениях с Настасьей Самбурской
12:19
«НАТО — инструмент конфронтации»: Песков ответил на слова Столтенберга о России

Сейчас читают

«Вместо продуктов привезли гуманитарную помощь в виде саванов»: рассказ беженки, вернувшейся из Газы
«Бриллиант, все остальное — цацки»: Киркоров появился на публике с эффектной блондинкой
Наступить в фекалии, увидеть покойника, почесать ладонь: какие приметы сбываются без осечек
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд