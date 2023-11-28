В Петербурге 16-летняя девушка отравилась таблетками для похудения

Пострадавшую экстренно госпитализировали в одну из городских больниц. Что говорят врачи?

Несовершеннолетняя жительница Санкт-Петербурга попала в больницу с подозрением на отравление препаратами. Как стало известно 5-tv.ru, в надежде сбросить вес девушка принимала таблетки для похудения.

Как сообщает источник, 27 ноября девушка ушла утром на учебу в один из колледжей, но днем почувствовала себя плохо. Ей тут же вызвали скорую помощь. Прибывшие медики приняли решение экстренно госпитализировать 16-летнюю петербурженку.

В больнице она призналась, что накануне вечером принимала таблетки для похудения, при этом делала это самостоятельно, то есть, без назначения врача и, вероятно, не рассчитала дозу.

Сейчас врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, назначено необходимое лечение.

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