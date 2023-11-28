В Киеве предложили вернуть «исторические» названия городам в Крыму

|
Евгения Романова
Евгения Романова 108 0

Нацкомиссия на Украине захотела переименовать города в российском Крыму

В Киеве предложили вернуть «исторические» названия городам в Крыму

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Такая идея выдвинута в рамках «деколонизации».

Власти Украины в ходе заседания нацкомиссии по вопросам крымскотатарского языка заявили, что намерены переименовать города в российском Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского министерства реинтеграции.

«Географическим названиям в… Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке», — говорится в сообщении.

Такое намерение высказано в рамках «деколонизации». Сейчас на Украине согласовываются механизмы, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинской графики при изготовлении карт, на дорожных указателях, в медиа и научных работах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине захотели убрать «русскость» из жестового языка.

-5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.70
-0.11 97.16
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:20
Арест обвиняемого в убийстве родных Стаса Намина признан законным
16:06
Слишком сложно? НАТО упростит для Украины план по вступлению в альянс
16:00
Тренер ХК ЦСКА Дмитрий Наумов написал заявление на жену из-за «побоев»
15:46
Смертельная красота: суд отправил под арест главврача клиники из Петербурга
15:41
План провален: на Украине пожаловались на малое число мобилизованных боевиков
15:32
«В 16 они все прекрасно знают»: со скольки лет стоит говорить с ребенком о сексе

Сейчас читают

«Вместо продуктов привезли гуманитарную помощь в виде саванов»: рассказ беженки, вернувшейся из Газы
«Влюбились» — дочь Гузеевой раскрыла отношения мамы с Харламовым после конфликта
Наступить в фекалии, увидеть покойника, почесать ладонь: какие приметы сбываются без осечек
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд