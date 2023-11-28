В Киеве предложили вернуть «исторические» названия городам в Крыму

Такая идея выдвинута в рамках «деколонизации».

Власти Украины в ходе заседания нацкомиссии по вопросам крымскотатарского языка заявили, что намерены переименовать города в российском Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского министерства реинтеграции.

«Географическим названиям в… Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке», — говорится в сообщении.

Такое намерение высказано в рамках «деколонизации». Сейчас на Украине согласовываются механизмы, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинской графики при изготовлении карт, на дорожных указателях, в медиа и научных работах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине захотели убрать «русскость» из жестового языка.