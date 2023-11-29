«Потом меня убивали»: Настасья Самбурская вспомнила о своей самой необычной роли

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 647 0

Самбурская назвала роль ведьмы в институте одной из самых необычных в карьере

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

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Актриса рассказала, кого играла во времена обучения в институте.

Актриса Настасья Самбурская считает одной из самых необычных своих ролей воплощение образа старой ведьмы, которую она играла в институте. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьерном показе фильма «Теща», где сыграла одну из главных ролей.

Настоящую ведьму Настасья Самбурская играла в 2008 году. Воплощенный образ сопровождался соответствующим антуражем: приклеенным носом и торчащими во все стороны седыми волосами.

«В общем, я была старой ведьмой. Разговаривала таким голосом: «Почтеннейший господин…“» — вспоминает артистка.

Кстати, героиня Самбурской в итоге кончила не слишком хорошо — как и положено в доброй сказке, зло победило добро. А злую ведьму убили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певец IVAN рассказал об отношениях с Настасьей Самбурской. Исполнитель встречался с актрисой около шести месяцев, но закончилось все разрывом и прекращением общения.

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