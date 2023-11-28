Шантаж любовницы, интим втроем и диплом актера: за что Шепс снискал популярность скандалиста на «Битве экстрасенсов»

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Алина Крылова
Алина Крылова 317 0

Александр Шепс шантажировал Мэрилин Керро подробностями интима

Шантаж любовницы, интим втроем и диплом актера: за что Шепс снискал популярность скандалиста на «Битве экстрасенсов»

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Как один из самых обаятельных провидцев оказался совсем не тем, за кого себя выдает?

В конце ноября победитель 14 сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс отметил день рождения — черному магу исполнилось 37 лет. За годы участия в нашумевшем проекте Шепс снискал для себя славу скандалиста. Какие поступки поставили крест на репутации колдуна?

Интрижка с Мэрилин Керро

Даже те, кто никогда не смотрел «Битву экстрасенсов», прекрасно наслышаны о паре Шепса и эстонки Керро. За всю историю проекта эта связь была одной из самых ярких. Никто и представить не мог, что обаятельный и улыбчивый Александр способен плести интриги ради славы и денег. Ради избранницы Шепс готов был пожертвовать хрустальной рукой победителя и даже согласился сделать ей предложение, но за кулисами между влюбленными бушевали страсти. В 2018 году Керро вышла с официальным заявлением о расставании с Шепсом, а позже в прессу утекли подробности скандального разрыва: оказалось, Шепс взял у избранницы два миллиона взаймы, но деньги не вернул. Более того, влюбленные ни разу не ночевали вместе, а разговоры о свадьбе оказались фикцией.

Чтобы выбить из Шепса деньги, Керро вынуждена была подать на него в суд и дело выиграла. В попытках остановить скандал со своим именем, Алексанлр выдвигал рыжей ведьме ультиматумы и обещал обнародовать подробности их связи. В ужасе Керро сбежала на родину в Таллин, где нашла нового избранника и родила ему двух сыновей, пишет Woman.

Интим втроем

Уже после того, как Керро почувствовала себя в безопасности, темная ведьма в интервью одному из отечественных изданий поведала: Шепс принуждал ее к интиму втроем. Когда девушка шла в отказ, Шепс подавлял ее волю, унижал и травил. Кроме прочего, на счету Александра оказалась дружба с кем-то из съемочной группы шоу. Столь незатейливым способом Керро намекнула, какие на самом деле способности помогли Шепсу выиграть битву.

«Пришло время остановить поток угроз, которые мне присылают в письмах. Поверь, их у меня много, но я не публикую, хотя могла бы. Там есть доказательства твоей дружбы с продюсерами и видео с запрещенными веществами. Я общалась с адвокатами и, если это все не прекратится, подам на тебя в суд. Я была дурой целых четыре года и верила, что у нас любовь. А ты уже на протяжении десяти лет имел отношения с другим человеком! Будь счастлив со своей партнершей и, пожалуйста, оставь меня в покое», — написала Керро в микроблоге.

Оснований, чтобы не верить Керро, у поклонников проекта не было. За несколько сезонов участия Мэрилин ведьма ни разу не была замечена на хайпе и отказывалась посещать шоу за деньги.

Так актер или экстрасенс?

Уже после оглушительного разоблачения своих способностей все пристальное внимание фанатов проекта было приковано к образованию Шепса. Оказалось, что еще до участия в «Битве экстрасенсов» Александр поступил в Саратовский театральный вуз. Правда, окончить его Шепсу так и не удалось: перспективного, но не очень ответственного студента погнали за низкую посещаемость. Впрочем, один факт, что Александр обладает актерскими способностями помимо способностей к ясновидению говорит о его личности очень многое.

Кроме стремления к творчеству на сцене Шепс известен своей любовью к написанию текстов и стихов. Александр сам сочиняет рифмы и исполняет их в авторской студии. Параллельно будущая звезда «Битвы экстрасенсов» ходил на кастинги в модельные агентства, работал как DJ Alex Energy, что еще раз говорит о том, что Шепс искал разные способы добиться славы.

Ранее 5-tv.ru писал, какую правду Михаил Пореченков раскрыл про съемки «Битвы экстрасенсов».

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