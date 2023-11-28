Дроны, икра, электроводолаз и робопес: что показали на конгрессе молодых ученых в «Сириусе»

Развитие космоса, генетика, нейросети, тайны океана — это лишь малая часть тем, которые волнуют участников Конгресса молодых ученых. Большая встреча проходит в Сириусе. Там собрались пять тысяч участников из более чем 25 стран. Именно они могут определить развитие науки и техники в нашей стране и в мире на многие годы вперед. О вызовах планетарного масштаба расскажет корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Уникальный электронный водолаз в руках непрофессионала даст фору даже самому опытному профи: он опускается на глубины, которые если человек и осилит, то с трудом. Это плод творчества университетской команды из Астрахани. Всего пять человек, которые грезят большим путем в науке.

«Много есть компаний, в том числе западных, которые превратились в тех самых „единорогов“. „Единороги“ — это миллиардные компании, которые имеют такой капитал. Сейчас мы смотрим, у нас происходит все то же самое», — рассказал Павел Тамков.

Третий конгресс молодых ученых в Сириусе — тому пример. Пять тысяч гениев уже сейчас знают, как будет выглядеть наше общее будущее. Главное, говорят их авторитетные коллеги, что в России у них есть шанс претворить свои идеи в жизнь.

«Мы опять находимся в положении стороны подростка. Мы на развитии, понимаете? Один человек правильно когда-то сказал, что неважно, как они живут, а важно, с какой скоростью меняются. У нас скорость изменений колоссальная», — сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

На конгрессе роботы снабжают информацией, готовят кофе, рисуют офисы своих создателей. Один из них воспроизводит новый научный кластер МГУ им. Ломоносова, резиденты которого приобщили его к искусству.

«Даже художники могут использовать наш продукт для того, чтобы делегировать роботу, например какую-то рутинную часть работы, либо чтобы создавать какие-то интересные коллаборации вместе с роботом», — объяснила Ирина Шемета, представитель компании «Робохуд».

Быть ученым в России снова престижно. Они теперь даже участвуют в собственных телешоу.

«Проекты на стыке развлечений и науки, весьма востребованы и популярны. Это как раз тот контент, который интересно посмотреть вместо залипания в каком-нибудь в коротком видео», — рассказал Алексей Гореславский, гендиректор АНО «Институт развития интернета».

Тульская наука пошла по стопам предков. На выставку достижений привезли дрон, производство которого уже поставили на поток.

«Тула — это столица оружейная, поэтому занимаемся непосредственно беспилотниками, которые отправляем на фронт. Кажется, что это сейчас наиболее актуально для нашей страны», — поделилась директор по научно-техническому развитию ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта» Екатерина Плыкина.

Кубань стоит на защите производственной безопасности. Здесь даже заново придумали черную икру.

«Это уникальный функциональный продукт. Вкусовые качества, полезные свойства и цена икры доступна практически любому гражданину нашей страны», — отметила директор Центра НОЦ КубГТУ, доктор технических наук и профессор Светлана Калманович.

«Главный успех науки — это когда ее достижения выходят из лаборатории в нашу реальную жизнь. Например, ко всему, что растет на наших грядках или полях, приложили руку селекционеры. Одно из последних достижений российской селекции — мандарины, которые должны выдерживать десятиградусные морозы», — рассказал обозреватель.

А в Крыму наука возвращает великое наследие древних терруаров. На легендарных предприятиях полуострова сегодня ищут тот самый вкус, который поражал и восхищал предков.

«Оборудование меняется и позволяет раскрыть новые возможности тех сортов винограда, которыми мы занимаемся 100 и более лет. Благодаря вот этим технологиям и благодаря новому оборудованию новой линейки мы можем показать, чем пленило это вино много лет назад», — рассказала главный эксперт по коллекционным винам АО «ПАО «Массандра» Елена Батрак.

И все это благодаря тому, что в России все десятилетие посвящено науке и технологиям. Конгресс молодых ученых — ключевое его событие.

«Технологии в области медицины будут способствовать качеству продолжительности жизни, технологии в области питания общественного в этом же направлении будут работать. Технологии, связанные с новыми материалами, — тут целый спектр направлений. Главное давать возможность талантливым ребятам связать свою жизнь с наукой», — отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Темпа, что задали молодые ученые, даже технике пока не хватает. Легендарный электрический пес, который развлекал гостей конгресса уже через несколько часов, лег для зарядки. А ведь сегодня только первый день.