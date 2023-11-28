Телеведущая и комик не один год обменивались публичными претензиями и насмешками в адрес друг друга. Но, как только встретились на одной съемочной площадке, поняли — у них нет повода для конфликтов.

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга раскрыла отношения ее мамы и комика Гарика Харламова. Знаменитости долгие годы конфликтовали и пытались друг друга задеть. Но теперь все в прошлом. Помогли зарыть топор войны съемки фильма «Теща», в котором Гузеева сыграла тещу, а юморист зятя.

Вражда между знаменитостями возникла еще в 2020 году. Тогда Харламов стал публиковать в социальной сети смонтированные ролики из программы «Давай поженимся!» с Гузеевой, которая является ведущей шоу. На речи телеведущей комик накладывал фрагменты из различных мультфильмов. Многие поклонники не оценили попытки высмеять Гузееву, но критика Харламова лишь подстегивала и дальше монтировать видео.

Гузеева долго молчала, но в один момент не выдержала. Во время записи программы она вспомнила историю о том, как неудачно смешала квас и пиво и провела ночь с бывшим возлюбленным в попытках справиться с метеоризмом.

«Я просто посвящаю эту историю Гарику Харламову. Потому что задолбал ты меня, ну просто задолбал», — заявила после рассказанной истории Гузеева.

Дочь же Гузеевой корреспонденту 5-tv.ru призналась, что периодически до нее доходили слухи о том, что юморист высмеивает ее маму. Свет на истинное отношение Харламова к телеведущей пролило предложение вместе им сняться.

«Она говорила, что заблокирует его. И через несколько лет поступает такое гениальное предложение снять их вместе. Мне кажется, мама не совсем знала, что это все такое. Мы думали, что человек ненавидит, троллит, что происходит. А оказывается, это огромная любовь, которая таилась и ждала своего выплеска», — призналась Ольга.

Как долго Гузеева думала над предложением, наследница не рассказала, но, по ее мнению, мама согласилась поработать с улыбкой.

«Мы всегда наблюдали, как они общались на съемочной площадке. Это было гениально. Мне кажется, они влюбились друг в друга», — подытожила Ольга.

Вместе с Гузеевой и Харламовым в фильме снялись Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие. Картина выйдет в кинотеатрах России 30 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой очередной скандал попала балерина Анастасия Волочкова.