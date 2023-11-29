У маленькой панды в Московском зоопарке прорезались зубки

Трогательные кадры дня опубликовали сотрудники Московского зоопарка. У маленькой панды, за взрослением которой следит вся страна, появились первые зубы — пока что только два нижних клыка. Малышке исполнилось три месяца, она уже достигла веса в шесть килограммов.

Еще два должны прорезаться к шести месяцам. Тогда она сможет перейти на любимую еду всех панд — бамбук, который специально привозят из Китая.

Маленькая панда стала проявлять свой характер. Во время последнего осмотра даже попыталась укусить одного из работников зоопарка. Малышка растет и все лучше воспринимает окружающий мир, понимая, когда ее уносят от мамы. Впрочем, стоит проявить немного ласки — и пандочка успокаивается и засыпает в корзинке.

А генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова опубликовала еще один ролик. На нем маленькая панда играется и перебирает лапками в воздухе, пока мама-панда спит. Кстати, именно на этом видео прекрасно заметны прорезавшиеся зубки малышки.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео того, как панда Диндин из Московского зоопарка играет со своей дочкой.