У маленькой панды в Московском зоопарке прорезались зубки

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Маленькая панда продолжает расти и познавать окружающий мир.

Фото, видео: Telegram / генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова / svetlanaakulova1; Московский зоопарк / Moscowzoo_official; 5-tv.ru

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Трогательные кадры дня опубликовали сотрудники Московского зоопарка. У маленькой панды, за взрослением которой следит вся страна, появились первые зубы — пока что только два нижних клыка. Малышке исполнилось три месяца, она уже достигла веса в шесть килограммов.

Еще два должны прорезаться к шести месяцам. Тогда она сможет перейти на любимую еду всех панд — бамбук, который специально привозят из Китая.

Маленькая панда стала проявлять свой характер. Во время последнего осмотра даже попыталась укусить одного из работников зоопарка. Малышка растет и все лучше воспринимает окружающий мир, понимая, когда ее уносят от мамы. Впрочем, стоит проявить немного ласки — и пандочка успокаивается и засыпает в корзинке.

А генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова опубликовала еще один ролик. На нем маленькая панда играется и перебирает лапками в воздухе, пока мама-панда спит. Кстати, именно на этом видео прекрасно заметны прорезавшиеся зубки малышки.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео того, как панда Диндин из Московского зоопарка играет со своей дочкой.

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