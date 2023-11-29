«Хороший папа»: экс-супруга Стаса Пьехи рассказала об отношениях отца и сына

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 35 0

Наталья Горчакова призналась, что считает Стаса Пьеху хорошим отцом

«Хороший папа»: экс-супруга Стаса Пьехи рассказала об отношениях отца и сына

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Отец и сын всегда на связи.

Фотомодель Наталья Горчакова и российский певец Стас Пьеха расстались еще в 2015 году — у пары есть совместный ребенок, девятилетний сын Петр. Недавно бывшая возлюбленная исполнителя поделилась с фанатами, что считает Стаса хорошим отцом, рассказали в VOICE.

После того, как супруги развелись, Петя остался жить с матерью. Наталья рассказала, что музыкант продолжает активно участвовать в жизни мальчика и старается больше помогать им.

Горчакова поделилась, что сын сильно скучает по папе, однако Стас всегда старается быть на связи: они могут созвониться в любое удобное время. Также модель упомянула, что в последнее время пытается не баловать Петра, так как отец дает столько, что «просто не унести, некуда девать».

«Стас вообще молодец. Он очень хороший папа», — радуется экс-супруга Пьехи.

Наталья также призналась, что боится избаловать сына. Воспитывать подрастающего Петю становится сложнее: мальчик очень «внесистемный» и «хулиганистый», часто спорит с учителями и не дает маме расслабиться.

«Был праздник, на котором собралась вся школа. Был конкурс рассмешить Царевну Несмеяну. Никто не мог этого сделать. Петя подошел и выругался таким отборным матом. Там был такой шок. Его отстранили на неделю из школы», — поделилась историей Горчакова.

Недавно мать с сыном переехали в северную столицу России — Санкт-Петербург. В последнее время модель работает земельным экспертом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Стас Пьеха отказался от серьезных отношений.

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