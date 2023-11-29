Точное попадание: как бойцы РФ уничтожают технику ВСУ

Эфирная новость 40 0

Бронетехнику удалось обнаружить разведчикам с помощью дронов.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников

В зоне спецоперации наши военные уничтожили вражеские боевые машины пехоты и легкобронированный пикап. Бронетехнику ВСУ с помощью дронов обнаружили разведчики южной группировки войск.

Координаты передали артиллерии. Удар нанесли из реактивных систем залпового огня «Град». Затем по уцелевшей бронетехнике отработал расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Атаку наших бойцов прикрыли расчеты с противодроновыми ружьями. Они позволили артиллеристам успешно выполнить боевую задачу и незаметно сменить огневую позицию.

-6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.61
-0.09 97.07
-0.09
Аттракцион невиданной щедрости: пять знаков зодиака будут купаться в день...

Последние новости

12:21
«Бесполезные усилия»: в Киеве заявили о невозможности ЕС защитить себя без армии Украины
12:17
Вторая волна? В Петербург идет новый снежный циклон
12:01
«Наконец-то»: в МИД отреагировали на признание Украины в зависимости от Запада
11:53
Соглашение о пересечении границы России и Украины прекратило действие
11:45
Убитая в Турции россиянка пыталась лишить бывшего супруга родительских прав
11:36
«Вне всяких сомнений»: в ЕС оценили возможность поставки Украине снарядов к весне

Сейчас читают

Трамп грядëт, Европа трусит: «С Киевом всë может закончиться моментально»
Любовная история с трагичным концом. Как мимолетный роман с Волочковой прославил Сергея Кузнецова
Иначе потеряете веру в себя: три способа распознать токсичных людей
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд