Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий досрочно сложит полномочия

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

С чем связано его решение?

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий досрочно сложит полномочия

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Депутат Государственной думы от «Коммунистической партии Российской Федерации» (КПРФ) Владимир Блоцкий принял решение сложить с себя полномочия. Об этом говорится в тексте проекта постановления ГД, размещенного в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого… на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — указывается в документе.

Полномочия Блоцкого будут прекращены 4 декабря 2023 года. Данное решение согласовано с Центральным комитетом КПРФ, отметил в беседе с «Известиями» первый зампредседателя ЦК Юрий Афонин.

По его словам, Блоцкий продолжит работать с партией, сосредоточившись на вопросах развития сельского хозяйства, а также укрепления международного и двустороннего сотрудничества с Китаем, странами Африки и Латинской Америки.

«Решение о замещении вакантного мандата Президиум ЦК КПРФ примет в сроки, установленные действующим законодательством — в первой половине декабря», — добавил Афонин.

Владимир Блоцкий избирался в ГД в составе федерального списка партии. Он занимает пост зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам.

Известно, что депутат задекларировал доход за 2021 год в размере трех с половиной миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы Минтранса Игорь Чалик может покинуть занимаемый пост в декабре. Ожидается, что он займет другое место в системе транспортного комплекса России.

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