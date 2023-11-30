Путин: Германия поддерживает Украину из-за отсутствия суверенитета

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Решения стран Запада в отношении России только вредят самим же западным странам.

Путин: Германия поддерживает Украину из-за отсутствия суверенитета

Фото: www.globallookpress.com / MAGO / Christian Ditsch

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин сообщил во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых, что немцы согласились с выплатами правительства на вооружение Украины из-за отсутствия суверенитета у Германии.

«Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? — суверенитета», — заявил российский лидер.

Путин также отметил, что западные страны пытаются решить проблему конкурентоспособности с помощью административных манипуляций и трансграничного налога, что в итоге приводит к ограничению возможностей сотрудничества с Россией и лишает их доступа к дешевым энергоносителям, а следовательно — перекрытию своих источников налогообложения.

«У некоторых руководителей правительства нет достаточно профессиональной подготовки для принятия качественных решений. Над ними весь мир посмеивается», — заметил Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что Россия может делать сотрудничество с развивающимися экономиками в рамках БРИКС, странами, которые являются предметами нападений со стороны развитых в это плане стран. Глава государства добавил, что добиваться признания результатов работы РФ на международной арене безусловно нужно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выступлении Путина на Всемирном русском народном соборе.

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.88
0.27 97.65
0.58
Новогодний подарок Луны: когда делать денежную стрижку в декабре 2023

Последние новости

3:20
Новогодний подарок Луны: когда делать денежную стрижку в декабре 2023
3:18
Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником Газы»
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
2:47
Путин: Германия поддерживает Украину из-за отсутствия суверенитета
2:18
Назван коварный штраф, который поджидает водителей зимой
1:51
Восходящая звезда: дочь Николаева и Проскуряковой шокировала публику пением

Сейчас читают

Трамп грядëт, Европа трусит: «С Киевом всë может закончиться моментально»
Очередной фейк? Ведется ли гибридная война между Польшей и Белоруссией
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Пульс Солнца: какой вред организму наносят магнитные бури и как себя от них обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд