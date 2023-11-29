«Санкционный блицкриг провалился»: самое главное из речи Путина на Всемирном русском народном соборе

О противостоянии чужой агрессии сегодня говорили в Москве. Там открылся Всемирный русский народный собор. По видеосвязи с речью выступил Владимир Путин и в его словах, собственно, было заложено все, ради чего и существует наша страна.

Президент напомнил, что в условиях всеобщей нестабильности и устаревшей моды на мировое господство Россия, по сути, один из островков адекватности. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин объяснит, почему.

Издревле на Руси важные вопросы решали соборно, то есть всем миром. Этот собор объединил политиков, священнослужителей, деятелей культуры. Вместе они обсуждают национальную идею, вектор, который определит развитие страны на годы вперед.

В стенах Кремлевского Дворца многоголосье — иерархи православия, ислама, буддизма говорят о том, что объединяет нас всех.

Первый русский собор прошел в непростом 1993 году, когда страну штормило, а все прежние ориентиры рухнули вместе с Советским союзом.

«Мы помним, какое это было время. Сложное, переломное для страны. Тогда собор смог объединить вокруг общих целей представителей русской православной церкви, других религиозных организаций, людей разных взглядов, убеждений, национальностей. Но единых в главном: в своей твердой патриотической позиции», — заявил российский лидер.

Когда на полях СВО идут сражения, слова о патриотизме и единстве звучат по-другому.

В память о погибших президент начинает встречу с минуты молчания.

На фронте солдаты и добровольцы защищают независимость страны, борются за свободу. Настоящую, а не ту имитацию, которую на постсоветском пространстве, не без успеха, пытался навязывать глобальный Запад.

«Диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас это видят — дряхлеет. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства», — отметил Путин.

Само словосочетание «русский мир» на Западе сразу приняли, как угрозу. И попытались превратить его в интернет-мем, с новой силой развязать против нашей страны войну и на уровне культуры.

«Русский мир — это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава. Именно наша страна, русский мир — как не раз бывало в истории — преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность», — сказал Путин.

Как только Россия показала, что будет отстаивать свои интересы и традиционные ценности, рядом с ней начали формироваться новые центры силы. И на экономическом фронте тоже.

«Обращаюсь сейчас и к предпринимателям, которых знаю в этом зале тоже много. Хочу отдельно поблагодарить вас, дорогие друзья, за слаженную работу. Именно объединяя усилия государства и бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада, его санкционный блицкриг провалился», — обратился к представителям бизнеса Путин.

«Доллар уже не рассматривается ни нами, ни в Юго-Восточной Азии, как мировая валюта. Все стремятся от него уходить, и мы скажем, в евразийском экономическом союзе уже почти 90% расчетов ведем в национальных валютах», — отметил доктор экономических наук, академик РАН, профессор Сергей Глазьев.

Россия — многонациональная страна. И готова принимать и гостей, и новых граждан, но только тех, кто будет уважать ее традиции и культуру.

«Обойтись совсем без миграционных потоков в экономическом плане сегодня довольно сложно, но это совсем не значит, что эти потоки не должны никак регулироваться и ограничиваться. Массовые потоки мигрантов, не владеющих русским языком, не желающих интегрироваться в российское общество, меняет облик российских городов, приводит деформацию единого правового культурного языкового пространства страны», — заметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Россия неумолимо возвращает свое место в большом, разном, динамичном мире. Все искусственное и наносное отпадает, как шелуха. Остается главное — понимание: кто мы такие, и как много мы можем сделать вместе.

«Огромная ответственность за сбережение России. Именно в этом истинный патриотизм. И как русский человек хочу сказать: только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в нашей стране», — сказал Путин.

Точки этой духовной опоры те же, что и прежде: образование, самобытная культура, семья. 2024 год объявлен годом семьи. А именно она и есть основа русского мира, у которого, по словам президента, нет границ.