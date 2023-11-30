Filatov & Karas исполнили песню, созданную вместе с искусственным интеллектом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 438 0

Композиция получилась зажигательной и энергичной.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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На XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» прозвучал трек «Спойлер», созданный с помощью искусственного интеллекта. Композицию исполнила группа Filatov & Karas. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с мероприятия.

На песню сняли клип. Над его оформлением работала нейросеть Kandinsky. Музыкальными партиями занималась модель SymFormer, которая обучена на более чем 200 тысячах композиций. Кроме того, виртуальный ассистент «Салют» спел на бэк-вокале голосом Афины, а также в создании трека принял участие сервис GigaChat.

Также возможность создавать песню и клип при помощи искусственного интеллекта в будущем станут доступны и другим артистам, благодаря приложениям. Использование таких инструментов будет автоматизироваться.

Кроме того, искусственный интеллект подобным образом используется и в дизайне: при помощи нейросетей HiFi-стриминг может создавать ни на что не похожие персонализированные креативы для коммуникаций с пользователями, оформлять плейлисты и соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что показали на конгрессе молодых ученых в «Сириусе».

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