Filatov & Karas исполнили песню, созданную вместе с искусственным интеллектом
Композиция получилась зажигательной и энергичной.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru
На XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» прозвучал трек «Спойлер», созданный с помощью искусственного интеллекта. Композицию исполнила группа Filatov & Karas. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с мероприятия.
На песню сняли клип. Над его оформлением работала нейросеть Kandinsky. Музыкальными партиями занималась модель SymFormer, которая обучена на более чем 200 тысячах композиций. Кроме того, виртуальный ассистент «Салют» спел на бэк-вокале голосом Афины, а также в создании трека принял участие сервис GigaChat.
Также возможность создавать песню и клип при помощи искусственного интеллекта в будущем станут доступны и другим артистам, благодаря приложениям. Использование таких инструментов будет автоматизироваться.
Кроме того, искусственный интеллект подобным образом используется и в дизайне: при помощи нейросетей HiFi-стриминг может создавать ни на что не похожие персонализированные креативы для коммуникаций с пользователями, оформлять плейлисты и соцсети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что показали на конгрессе молодых ученых в «Сириусе».
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