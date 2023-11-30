Власти Катара забыли встретить прилетевшего с визитом президента Германии

Эфирная новость 32 0

Spiegel: президент Германии Штайнмайер ждал полчаса, когда его встретят в Катаре

Фото, видео: Reuters / AMIR COHENFABRIZIO BENSCH; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему официальные лица так поступили? Может ли это означать, что Катар охладел к Германии?

Президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру пришлось прождать полчаса по прилете в Катар, чтобы его встретили официальные лица государства. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Лидер ФРГ находился на борту самолета один, потому что сопровождающие лица по прилете сразу же уехали. Штайнмайер несколько раз подходил к открытым дверям лайнера, пока не дождался официальных лиц. При этом у трапа уже стоял почетный караул и был подан лимузин.

В материале отмечается, что на самом деле самолет Штайнмайера прилетел раньше запланированного времени.

Штайнмайер прилетел в Катар утром 29 ноября для встречи с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Темой разговора стало освобождение заложников, доставленных в Газу боевиками ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии заговорили о серьезном государственном кризисе.

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.88
0.27 97.65
0.58
Новогодний подарок Луны: когда делать денежную стрижку в декабре 2023

Последние новости

11:16
Под контролем: Роскомнадзор впервые включил в спецреестр компьютерную игру
11:06
«Мудрый и дальновидный»: Путин о бывшем госсекретаре США Генри Киссинджере
10:58
Власти Катара забыли встретить прилетевшего с визитом президента Германии
10:42
Обман и предательство от первой любви: как живет актриса из «А зори здесь тихие»
10:24
«Страх парализует»: почему Запад боится завершения конфликта на Украине
10:22
Опасные лакомства: какими продуктами со стола категорически нельзя угощать кошек

Сейчас читают

Трамп грядëт, Европа трусит: «С Киевом всë может закончиться моментально»
План «Сделка века»: что стоит за разговорами о ликвидация Израиля
Пойдет на крайние меры: может ли Гуф отобрать дочь у бывшей жены через суд
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд