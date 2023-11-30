Власти Катара забыли встретить прилетевшего с визитом президента Германии

Почему официальные лица так поступили? Может ли это означать, что Катар охладел к Германии?

Президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру пришлось прождать полчаса по прилете в Катар, чтобы его встретили официальные лица государства. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Лидер ФРГ находился на борту самолета один, потому что сопровождающие лица по прилете сразу же уехали. Штайнмайер несколько раз подходил к открытым дверям лайнера, пока не дождался официальных лиц. При этом у трапа уже стоял почетный караул и был подан лимузин.

В материале отмечается, что на самом деле самолет Штайнмайера прилетел раньше запланированного времени.

Штайнмайер прилетел в Катар утром 29 ноября для встречи с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Темой разговора стало освобождение заложников, доставленных в Газу боевиками ХАМАС.

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