Кремль объявил дату прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 60 0

Путин подведет итоги года в ходе пресс-конференции и прямой линии 14 декабря

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Савостьянов; 5-tv.ru

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Когда же состоится традиционное мероприятие президента России?

Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина состоятся в один день — 14 декабря. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа — по-прежнему проект телевизионных каналов», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что у мероприятия нет ограничения по времени, оно будет весьма продолжительным и содержательным. На пресс-конференцию будут приглашены российские журналисты со всех регионов, а также аккредитованные сотрудники иностранных СМИ.

Кроме того, россияне с пятницы, 1 декабря, могут начать отправлять свои вопросы, адресованные Владимиру Путину. В Кремле уточнили, что сделать это можно несколькими способами: по номеру телефона 8-800-200-40-40, через СМС по номеру 0-40-40, форму на сайте «Москва — Путину» moskva-putinu.ru, а также с помощью мобильного приложения и других способов, обозначенных на сайте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков рассказал о мыслях Путина по участию в выборах президента в 2024 году. По его словам, глава государства пока не делал никаких заявлений о выдвижении своей кандидатуры, а также не было официальных заявлений о начале предвыборной кампании.

В Кремле отмечали, что президент сообщит о своих планах после утверждения даты и старта выдвижения кандидатов.

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