«МегаФон» принял решение снизить необоснованно повышенные тарифы

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

ФАС признала оператора связи нарушителем антимонопольного законодательства.

«МегаФон» принял решение снизить необоснованно повышенные тарифы

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Федеральная антимонопольная служба признала оператора связи «МегаФон» нарушившим антимонопольное законодательство за необоснованно повышенные тарифы. Однако на заседании комиссии службы компания заявила об их снижении. Об этом сообщила ФАС в Telegram-канале.

«Компания сообщила, что снизит необоснованно повышенные тарифы на свои услуги до 15 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.

Указывается, что оператор повысил тарифы на услуги связи для более 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24%. При этом компания не предоставила ФАС достаточных оснований для такого решения. Для снижения тарифов уже внесены изменения в соответствующие нормативные акты «МегаФона», отметили в службе.

Кроме того, по результатам административного расследования компании назначат штраф.

Позднее в пресс-службе сотового оператора подтвердили намерение снизить тарифы. В «МегаФоне» уточнили, что снижение будет происходить постепенно, полностью процесс завершится к середине февраля 2024 года.

«Мы продолжим диалог с регулятором по очень чувствительной теме ценообразования на рынке сотовой связи, поскольку при общем росте затрат сохранять уровень цен неизменным, особенно для тех тарифов, чья экономика была актуальной несколько лет назад, представляется невозможным», — добавили в «МегаФоне».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС обсуждает повышение штрафа банкам за нарушение закона «О рекламе».

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