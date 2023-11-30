Легкие деньги: вкладчики разыскивают лжетрейдера из Петербурга

Блогер заработал миллиард рублей, обманув своих подписчиков.

Блогера из Петербурга Евгения Азарова разыскивают вкладчики по всей стране. По словам потерпевших, лже-трейдер обещал помочь заработать легкие деньги на продаже криптовалют, но в итоге целый миллиард рублей заработал только он, остальные же теперь выплачивают долги.

Где сейчас скрывается блогер и скольких людей он успел обмануть, разбирался корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

После триумфа на конкурсе красоты жизнь бывшей сотрудницы полиции и фотомодели Александры Черемисиной пошла под откос: сначала попалась на покупке наркотиков, а теперь — на уловки мошенников. «Мисс сибирской моды» поверила обещаниям питерского блогера Евгения Азарова и в итоге осталась без денег.

«У него есть менеджеры, помощники, которые ведут беседы с клиентами. Они все вели личный контакт, диалог списывались, но никто сделки свои не показывал. Все отметки в сторис о выплате денежных средств — мы установили, что это одноразовые аккаунты», — рассказала пострадавшая Александра.

Пострадавших десятки. Только по предварительным подсчетам доверчивые вкладчики потеряли около миллиарда рублей.

«Он занимается всякой криптовалютой. Вкладывает суммы, получает +90%. Себе забирает 50%, а человеку возвращает 30-40%, в зависимости от того, как прошла сделка. Он говорил, что у него никогда не было неудачных сделок», — говорит пострадавшая Анастасия Травина.

Никто из пострадавших не видел блогера в живую. Поверили ему после онлайн-обещаний. Азаров в соцсетях рассказывает о том, как сорвать куш на рынке криптовалюты.

«Ты можешь получить много полезной информации о криптовалюте и вместе со мной увеличить свой доход. Также ежедневные конкурсы на 20 тысяч», — говорит на видео блогер.

Дорогие машины, пачки с купюрами, гольф-клубы — блог инвестора пестрит картинками богатой жизни.

«Сегодняшняя прибыль на краткосрочных позициях плюс 940 тысяч на Binance и плюс 9800 долларов на MEXC», — заявляет «инвестор».

Такие отчеты Азаров публиковал чуть ли ни каждый день. И, что примечательно, прибыль в графиках на мониторе была всегда. Видимо, именно это и подкупило клиентов.

«У него были сроки — до 14 дней обрабатывается сумма, и он возвращает с плюсом. В этот раз пошел уже 17-й день. Он говорил, что сегодня-завтра завершится сделка, и я вам напишу. Потом в один день он перестал отвечать абсолютно всем», — поделилась подробностями Анастасия Травина.

Журналисты тоже связались с Азаровым, представившись клиентами. Он сразу подробно расписал стоимость своих услуг, пообещал регулярно перечислять 30% с дохода, причем в кратчайшие сроки. Например, если бы вложили 50 тысяч рублей, то всего через пять дней получили бы 70.

Условия и правда привлекательные. Но иллюзия о легких деньгах развеялась после того, как съемочная группа попросила коммерсанта связаться по видеосвязи, чтобы хотя бы убедиться в том, что это действительно он. Блогер предсказуемо перестал отвечать на сообщения.

Тогда написали ему с другого аккаунта — уже как журналисты. Евгений попытался оправдаться, а потом снова замолчал. После наша съемочная группа постаралась найти ушлого предпринимателя. Он снимал апартаменты в центре Санкт-Петербурга, но сразу после наших звонков съехал.

«Молодые люди просили камеры посмотреть. Разговаривал со мной один из них, а остальные здесь сидели. Девушка одна подходила. Думаю, что она пострадавшая», — рассказал сотрудник.

Местонахождение Евгения неизвестно, но его соцсети активны до сих пор. Он продолжает привлекать вкладчиков, несмотря на то, что полицейские проводят проверку.

«Если он будет проявляться и тратить эти деньги, он начнет „светиться“ на финансовом рынке, на рынке услуг, и там его может быть поймают. Если он уехал в другую страну — аналогично. Интерпол работает», — пояснил руководитель международного центра цифровой криминалистики Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН Андрей Чечулин.

Параллельно обманутые вкладчики проводят собственное расследование, и уже есть результаты. Пострадавшие выяснили, что Евгений Азаров — это псевдоним, а реальные имя и фамилия фигуранта — Денис Горбанев. Клиенты пытаются найти блогера сами, даже связались с его родственники, но пока поиски проходят безуспешно.