🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 1 декабря, Сегодня нас затопят нахлынувшие воспоминания. Только главное — выбирать из них самые хорошие и добрые.

♈ Овны

Сегодня вы можете встать не с той ноги и все будет идти наперекосяк. Контролируйте все сферы жизни, чтобы не допустить серьезных ошибок. Бизнесменам в этот день стоит быть осторожнее — можно вложиться не туда и «прогореть». Аккуратнее нужно быть и со словами — кого-то они могут обидеть. Работать много звезды запрещают — можете почувствовать себя плохо.

Космический совет: прислушайтесь к советам других.

♉ Тельцы

Сегодня можно полежать в кровати подольше и взяться за дела только во второй половине дня — в первой будет сложно что-либо делать. Зато вечером вас будет сложно остановить: вы будете браться даже за самые сложные задачи и выполнять их лучшим образом. Спорить и ссориться в этот день не желательно — вы не найдете компромисс, скорее вы разорвете отношения.

Космический совет: изучитесь что-то новое.

♊ Близнецы

Займитесь этим утром тем, что приносит вам удовольствие или пользу. А вот за работу и важные личные проблемы лучше не браться — скорее всего, они забуксуют и испортят вам настроение. Эмоции лучше держать при себе — в этот день вы можете накричать на близких или незнакомцев, а это подпортит вашу карму. Позже она может ответить вам и испортить все планы.

Космический совет: проявите инициативу.

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♋ Раки

Сегодня все нужно делать самому, не стоит доверять кому-то даже самые незначительные дела — вас могут подвести. Вообще, сейчас стоит больше работать, чтобы, наконец, начать двигаться по карьерной лестнице вверх. Также в этот день придется выслушать чью-то исповедь. Обязательно дайте совет этому человеку — это поможет и ему, и вашу карму укрепит.

Космический совет: выбирайте самые сложные задачи.

♌ Львы

Не стоит брать за что-то или кого-то ответственность — лучше переложите ее на других. Принимать важные решения тоже не нужно, ведь позже вы обязательно о них пожалеете. Рассказывать о былых победах тоже не стоит — можно привлечь к себе конкурентов или нажить врагов. Больше слушайте других, ведь они могут рассказать вам новости, которые повлияют на вашу жизнь.

Космический совет: ждите приток денег.

♍ Девы

Пора поработать психотерапевтом. Вы — отличный слушатель, и сегодня вам пригодится эта черта. При этом стоит меньше разговаривать, иначе ваш собеседник не успеет высказать все. Именно так в этот день вы узнаете интересные новости, да и укрепите карму. Также звезды советуют работать в поте лица — это привлечет к вам не только удачу, но и новые проекты.

Космический совет: порадуйте себя новой покупкой.

♎ Весы

Позвольте себе полежать в постели подольше — в это утро лучше не за что не браться, велик риск сделать немало ошибок. Будьте любезны и добры к близким и коллегам, если вам от них что-то нужно — они обязательно ответят на вашу просьбу. А вот в соцсетях в этот день лучше «не зависать», можете потерять много времени, которое лучше потратить на работу и деловые переговоры.

Космический совет: не спешите сегодня.



♏ Скорпионы

Не стоит «высовываться» — сегодня лучше реже высказывать свое мнение и держать при себе инициативы. В этот день вы можете найти и конкурентов, и врагов. А этого вам, конечно же, не нужно. Также в этот день будет сложно общаться — все эмоционально накалены и риск разругаться с кем-то ну очень велик. Время подумать о здоровом образе жизни — начните с малого, например, с зарядки.

Космический совет: следите за собой, а не за другими.

♐ Стрельцы

Возьмите паузу в серьезных и сложных делах — сегодня вам стоит отдохнуть, иначе вы перегорите. Также полезно в этот день задуматься о своем здоровье — стресс подъедает ваш иммунитет. При этом хорошо чаще встречаться с деловыми партнерами или любимыми — это поднимет вам настроение и вдохновит на новые проекты. А вот решать сейчас что-либо не стоит — есть риск, что уже завтра вы пожалеете об этом.

Космический совет: будьте деликатнее.

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♑ Козероги

Тревожность не отступает. Пытайтесь рассеивать ее разговорами и приятными делами. Также нервозность отпечатается и на работе, поэтому старайтесь не встречаться с начальством — можете испортить карьеру. Полезно контролировать все сферы жизни — это поможет вам не допустить ошибки. Также звезды советуют обратить внимание на сны — сейчас они могут подсказать вам, что лежит на вашей душе тяжелым грузом.

Космический совет: воздержитесь от замечаний.

♒ Водолеи

Утром лучше полежать в постели подольше — в первой половине дня не стоит браться за что-то важное. Кто-то сегодня захочет исповедоваться перед вами. Внимательно выслушайте и дайте совет — это хорошее дело подтянет вашу карму. Не опускайте руки, если столкнетесь с препятствиями, вы сможете со всем справиться. А вот флиртовать в этот день не стоит — вас могут неправильно понять.

Космический совет: придумайте новый способ достижения целей.



♊ Рыбы

Расставлять точки над «i» в такой день — ужасная идея. Вы не придете к компромиссу, а скорее расстанетесь с этим человеком. Вставать рано утром звезды тоже не рекомендуют — есть риск совершить фатальную ошибку или испортить плохим делом карму. А вот встречаться с друзьями очень даже полезно в этот день — у вас поднимется настроение, и вы сможете узнать интересную информацию.

Космический совет: посвятите время активному отдыху.

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