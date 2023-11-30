«Нас любят не за быструю езду»: как погиб звезда «Форсажа» Пол Уокер

|
Алексей Панков
Алексей Панков 169 0

Пол Уокер погиб в автокатастрофе из-за столкновения с деревом ровно 10 лет назад

«Нас любят не за быструю езду»: как погиб звезда «Форсажа» Пол Уокер

Фото: www.globallookpress.com / Ian Gavan

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина прославился благодаря саге о крутых машинах.

Ровно десять лет назад, в 2013 году, в автокатастрофе погиб американский актер Пол Уокер, полюбившийся отечественному зрителю благодаря франшизе «Форсаж». Редакция Газета.ру решила вспомнить обстоятельства трагедии.

Пол УокерПол Уокер. Фото: www.globallookpress.com / Globe Photos

Мужчина и его друг Роджер Родас ехали на спорткаре Porsche Carrera GT с благотворительного мероприятия. Приятель актера, сидевший за рулем, не справился с управлением и автомобиль влетел в дерево, после чего загорелся.

«Когда я согласился на съемки в первой части, то только и радовался: „Сейчас погоняем!“ Но потом понял, что зрителей привлекало то, что связывает героев помимо любви к быстрой езде. Постепенно на первый план у нас вышли темы семьи, верности», — рассказывал Уокер в интервью.

В тот день актер торопился домой к дочери. Он собирался купить вместе с ней рождественскую елку. Повзрослевшая девушка, кстати, снялась в киносаге «Форсаж».

Фанаты у мемориала актера Пола Уокера, погибшего в автокатастрофе в ВаленсииФанаты у мемориала актера Пола Уокера, погибшего в автокатастрофе в Валенсии. Фото: www.globallookpress.com / Ricky Bassman

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложились судьбы главных звезд фильма «Форсаж».

-1° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.58
-0.30 96.88
-0.77
Новогодний подарок Луны: когда делать денежную стрижку в декабре 2023

Последние новости

23:22
В семье ведущего и юмориста Дмитрия Хрусталева родился первенец
23:06
Названа причина смерти сенатора Владимира Лебедева
22:52
Пропавшая под Калугой восьмилетняя девочка найдена живой
22:30
«Нас любят не за быструю езду»: как погиб звезда «Форсажа» Пол Уокер
22:07
«Я королева, живите в трущобах»: Волочкова резко ответила на слухи о долгах
21:41
У капитана хоккейной команды «Ак Барс» Александра Радулова родился третий сын

Сейчас читают

Повар раскрыла секрет идеального салата оливье
План «Сделка века»: что стоит за разговорами о ликвидация Израиля
Сознание ясное: почему Михаил Боярский попал на операционный стол
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд