«Как в советское время»: Крылова призвала сделать профессию актеров нишевой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 756 0

По словам артистки, серьезной подготовке будущих коллег сейчас важно уделять больше внимания.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Анастасия Крылова захотела вернуть актерской профессии нишевость

Артистка Анастасия Крылова хотела бы видеть актерскую профессию более нишевой и особенной, как это было в советское время. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на презентации платформы коротких сериалов.

«Я хотела, чтобы актерская профессия была более нишевой, как была в советское время. И чтобы к ней относились более бережно, что мы не зря учимся четыре года в институте», — сказала артистка.

По словам Крыловой, за актерской работой стоит серьезная профессиональная подготовка. Артисты годами изучают историю кино, актерского мастерства и культуры, а профессия постепенно становится частью их жизни.

«Эта профессия становится частью нашей жизни, а не просто очередным продвижением себя как личности», — добавила Крылова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народная артистка России Татьяна Догилева критически высказалась о манере игры некоторых молодых актеров. По ее словам, представители нового поколения иногда намеренно делают речь менее разборчивой, считая такую подачу более естественной.

Догилева даже сравнила такой подход с работой в советском кино. Она отметила, что раньше к качеству звука относились строже, и фильм с плохой записью могли не принять.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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