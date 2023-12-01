Власть стихии Воды: прогноз Таро на декабрь 2023 года

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на декабрь 2023 года.

Основная энергия недели в декабре 2023 года (Карта Таро — Паж Чаш или Паж Кубков)

Карта Таро — Паж Кубков. Фото: 5-tv.ru

Паж Кубков в Таро - карта романтики, карта флирта, карта игры. Поэтому энергия декабря будет достаточно романтичная, загадочная, можно будет даже повитать в облаках. Нужно словить определенную легкость, делать комплименты, говорить о своих чувствах. Эта карта, очень легкая и очень романтичная. Важно будет в декабре проявлять свои чувства. Вы попадете в поток этой энергии, легкости, романтики, влюбленности. И вот весь декабрь это чувство будет сопутствовать вам.

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Прогноз финансов недели на декабрь 2023 года (Карта Таро — Восьмерка Кубков)

Карта Таро — Восьмерка Кубков. Фото: 5-tv.ru

Восьмерка Кубков, что хочется сказать? Будете искать варианты зарабатывания этих денег, искать возможности, будет сосредоточено все внутри, чтобы заработать больше и как найти эти пути заработка.

Наверное, это тоже не просто так, потому что декабрь - это все-таки сезон предновогодний. Будет много трат, хочется много эмоций, хочется купить всем подарки. И на это действительно нужно будет найти деньги. Вот Восьмерка кубков в Таро как раз и говорит о поиске путей.

Все в ваших руках. Ищите информацию, двигайтесь, не останавливайтесь. Пусть этот поиск будет продолжаться время и тогда к вам придет то, что нужно.

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Личная жизнь в декабре 2023 года (Карта Таро — Семерка Кубков)

Карта Таро — Семерка Кубков. Фото: 5-tv.ru

Интересный, конечно, декабрь. Он будет очень эмоциональным, сфера эмоций будет сильно задействована. Семерка кубков в Таро говорит: "Я не знаю, что хочу". И ссфера отношений, возможно, она будет таить неопределенность: будет много переменных и в многообразии выбора будет непонятно, что же мое. Могут быть сомнения.

Таролог Евгения Русинова дала рекомендацию попытаться в декабре понять, что вы хотите, чтобы убрать близорукость в отношениях. Семерка Кубков в Таро символизирует выбор: перед героем и деньги, и слава, и соблазны, и какие-то интриги. И неспроста Семерку Кубков называют картой иллюзорности.

У этой карты есть еще одно толкование: изменение сознания с точки зрения алкоголя. Поэтому в отношениях стоит аккуратно обращаться с алкоголем, потому что он будет изменять восприятие и может дать неправильную картину происходящего.

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Совет на декабрь 2023 года (Карта Таро — Рыцарь Чаш или Рыцарь Кубков)

Карта Таро — Рыцарь Кубков. Фото: 5-tv.ru

Удивительно, что в каждой сфере расклада Таро на декабрь присутствует стихия Воды, эмоциональный фон. Рыцарь Кубков в Таро говорит: отдайтесь этому любовному порыву, пусть вас эти эмоции пронесут через весь декабрь. Таролог Евгения Русинова согласилась с картами, что находиться в состоянии влюбленности лучше, чем находиться в состоянии напряжения.

В состоянии влюбленности каждому человеку будут приходить какие-то "плюсики": в формате денег, каких-то классных ситуаций, тогда как через напряжение ничего не идет.

Таролог Евгения Русинова пожелала весь декабрь прожить на волне эмоциональной романтики и флирта, чтобы крылья вырастали для действия, для подведения итогов в декабре, для исполнения желаний.

В общем, декабрь будет эмоционально насыщенный. Пусть подготовка к Новому году будет эмоциональной для всех, и все получат классные подарки и эмоции.

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