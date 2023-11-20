Успеть до Нового года: 5 знаков зодиака ждет невероятная удача в декабре 2023

В декабре начинается пора, насыщенная событиями и эмоциями, ведь нужно успеть закупиться подарками, подвести итоги года, а потом с нетерпением дождаться главного праздника страны — Нового года. Однако важно правильно подготовиться к торжеству, чтобы получать подарок судьбы раньше боя курантов.

Как знакам зодиака привлечь удачу и счастье в декабре, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Лебедева.

Алина Лебедева

Астролог

Гороскоп на декабрь 2023 — общая характеристика месяца для всех знаков зодиака

Энергия в декабре будет бурлить ненашутку. Каждому захочется сделать отчаянный рывок, чтобы завершить до боя курантов все важные дела, чтобы в новый период шагнуть, открывшись новым веяниям.

«Декабрь 2023 года ожидается активным. Это связано не только с тем, что все хотят завершить дела к Новому году, а с тем, что на астрологическую арену выходят два самых целеустремленных и амбициозных знака зодиака — Козерог и Стрелец», — прокомментировала эксперт.

Их энергия будет серьезно влиять на каждого, поэтому не стоит сидеть сложа руки. Важно — уже с первых дней календарной зимы начать следовать за мечтой.

Начнется декабрь с довольно серьезных перемен на небосклоне. 1 числа Меркурий — планета коммуникаций, обучения и взаимодействия — заходит в знак зодиака Козерог, что принесет быстрый рост в финансовой сфере, однако вскоре благосклонность космического объекта уйдет в минус.

«Вроде бы, казалось, все мысли должны структурироваться и стать понятными. Однако Меркурий заходит в петлю и уже 23 декабря начинает ретроградное движение. А это значит, что начнется неразбериха, хаос, задержки, проблемы с логистикой, все графики будут смещаться», — прокомментировала эксперт.

Согласно гороскопу, из-за такого «поведения» планеты рекомендуется важные дела закончить в первой половине месяца.

В любви также возможны кардинальные перемены. Покровительница личной сферы и внешней привлекательности — Венера — 4 декабря вступает в знак зодиака Скорпион. Это значит, страсть и яркий темперамент могут время от времени вырываться наружу. Реакция на какие-либо промахи будет сложно контролируема. Даже в споре с любимым вероятны конфликты по незначительным поводам.

«В романтических отношениях начнется драма и перевороты, будут истерики, трансформации, захочется все изменить. Возможно, кардинально изменить свою внешность. Но лучше оставить этот вопрос и вернуться к нему тогда, когда Венера войдет в знак зодиака Стрелец. А случится это 29 декабря», — отметила эксперт, сверяясь с гороскопом.

Хоть из-за пелены снежных туч Солнце будет не всегда видно, но оно не перестанет оказывать мощного влияния на жизнь людей. 22 числа светило тоже изменит свою позицию и из созвездия Стрельца перейдет в Козерога.

«Это самый хороший период для того, чтобы начинать строить планы и ответственно подходить к их реализации», — рассказала эксперт.

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Воздействие на жителей Земли будет производить и Луна. Особые фазы ночного светила особенно отразятся на судьбе каждого. Так, новолуние в Стрельце 12 декабря станет знаменательным временем для реализации масштабных проектов. Рекомендуется, согласно гороскопу, приняться за осуществление давней мечты. В конце декабря ожидается завершение цикла ночного светила полнолунием в Раке.

«Это время обновления, пересмотра ценностей и собственных реакций. В этот день ожидается повышенная чувствительность, которая затронет многих из нас», — рассказала эксперт.

В этот день могут произойти события, который болезненно заденут самолюбие. Не следует поддаваться эмоциям и идти у них на поводу. Надо направить энергию на созидание, чтобы уже в новом году показать себя с лучшей стороны.

Овен — гороскоп на декабрь 2023

Для представителей огненного знака зодиака конец года выдастся активным. Однако в суете и спешке рожденным под данным созвездием может показаться, что они ничего не успевают. Пребывая в напряженном состоянии, и без того импульсивные Овны могут стать чересчур резкими.

«Для вас декабрь — точно не про расслабление. Мысли путаются, импульсивность зашкаливает, а эмоциональность выходит за рамки. Но не отчаивайтесь. Вы одни из тех, кто способен завершить все свои дела к Новому году», — рассказала астролог, составляя гороскоп.

Однако в погоне за счастьем не стоит принимать отчаянных решений в финансовой сфере. Лучше обратить внимание на те дела, которые давно не удавалось решить.

А вот в отношениях серьезных перемен не предвидится вплоть до конца месяца. Удачный период в данном вопросе начнется с 29 декабря. Представители знака зодиака проведут в атмосфере любви не только самую праздничную ночь года, но и начало января.

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Телец — гороскоп на декабрь 2023

В сердце рожденных под земным знаком зодиака уже в начале декабря поселится сладостное ожидание праздника. Заботы о семье, выбор подарков для самых близких и поиск рецептов блюд для праздничного стола — все это улучшит их настроение. Внутренняя гармония благоприятно отразится на карьере и финансах. Тельцы по гороскопу смогут настроиться на большие свершения и уже в первые месяцы 2024-го добиться невероятных высот.

«Праздничная атмосфера повысит настроение, а все задачи и планы будут идти как по маслу, не подрывая вашу стабильность. Сделайте упор на заработки. Заодно заложите правильную энергию на новый год», — отметила эксперт.

Несмотря на душевный подъем, подопечным земной стихии не стоит кардинально менять положение в личной сфере. В любви препятствия будет чинить Венера, которая расположится в Скорпионе. Поэтому как положительные, так и негативные моменты лучше отложить на более удачное время.

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Близнецы — гороскоп на декабрь 2023

Предновогодняя суета может загнать появившихся на свет под воздушным знаком зодиака в черную дыру рутины. Не следует прерывать творческий полет и зарываться в домашние дела с головой. Близнецам по гороскопу нужно начать господствовать над хаосом и заражать других настроением предстоящего торжества.

«Будьте спокойны, встречаетесь с друзьями, ловите праздничное настроение, на работе активничайте постольку-поскольку, так как в финансовой сфере вас не ждет кардинальных изменений», — отметила эксперт.

В отношениях также резких перемен не предвидится, поэтому не стоит накручивать себя по поводу каких-либо неудач в личной жизни. Карусель чувств завертится уже в январе 2024-го. Чтобы корабль любви не захлестнули шторма страстей, в декабре следует подготовиться к этому моменту.

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Рак — гороскоп на декабрь 2023

Пучина сомнений и мучительных душевных переживаний охватит рожденных под данным знаком зодиака. В декабре подопечным водной стихии придется преодолеть непростые времена. Эмоциональное напряжение будет зашкаливать, что отразиться в первую очередь на карьере, поэтому не стоит уходить с головой в деловую рутину.

«Финансовая реализация в декабре еле-еле дотягивает до определенного минимума. Поэтому, дорогие Раки, сделайте упор на любовную сферу. Вы найдете поддержку в лице своего партнера, а также получите эмоциональную разгрузку», — порекомендовала эксперт, сверяясь с гороскопом.

Одиноким представителям знака зодиака в конце месяца придется переосмыслить свои взгляды на личную жизнь. Преодолев внутренние страхи, Ракам удастся наконец сделать шаги к счастью и будущий год провести в атмосфере любви.

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Лев — гороскоп на декабрь 2023

Представители огненного знака зодиака станут настоящими счастливчиками декабря. Судьба побалует их невероятными подарками во всех сферах. Конфигурация планет на небосводе придаст уверенности и сил для реализации глобальных проектов. Надо лишь не пасовать перед трудностями, никаких препятствий на пути к цели в ближайший месяц не возникнет, если, конечно, их не создавать самостоятельно.

«Львы, для вас декабрь будет замечательным. Все идет, как надо. И на работе успеете, и годовую премию получите, особенно если не тревожиться понапрасну», — отметила эксперт.

А в романтическом русле нужно быть более осторожными и деликатными, чтобы не спровоцировать бурю в стакане. Однако если сохранять уверенность в себе, то внутренняя энергия поможет разжечь искры в отношениях с партнером или, если Львы пока еще одиноки, привлечь человека, с которым будет приятно провести время.

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Дева — гороскоп на декабрь 2023

Подопечным земной стихии представится спокойный и размеренный период. Несмотря на то, что вокруг будет царить шумная и динамичная атмосфера, рожденным под данным знаком зодиака совершенно не стоит никуда спешить. Счастье и удача и так будут у них в кармане.

«Девы, радуйтесь. В декабре 2023 года дебет с кредитом точно сойдутся. Вы все разложите по полочкам, как и любите. Высока вероятность улучшения финансового положения, а также романтических отношений», — отметила эксперт.

Если же сердца подопечных знака зодиака все еще свободны, самое время сходить на свидание. Не следует избегать предложений выпить кофе, посетить выставку или заглянуть в кино. Даже если в одиночку выбираться в люди, это благоприятно отразится на будущем. Высока вероятность того, что Девы по гороскопу встретят достойного человека.

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Весы — гороскоп на декабрь 2023

Декабрь появившимся на свет под воздушным знаком зодиака покажется размеренным и спокойным. В суетливый предпраздничный период Весам по гороскопу следует расслабиться. События вокруг могут подталкивать на принятие каких-то серьезных и сиюминутных решений, но не надо торопиться с выводами. Первый месяц зимы — прекрасное время, чтобы отдохнуть перед очередным годом возможностей.

«Больше гуляйте, посещаете красивые места. Тогда и в сфере романтических отношений будут приятные события. А финансы будут притягиваться, как магнитом», — прокомментировала астролог.

Как утверждается в гороскопе, эмпатичные и чувствительные Весы легко «заражаются» негативными настроениями окружающих. Но в декабре следует выстроить границы с родными и близкими и не придавать значения их незначительным волнениям.

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Скорпион — гороскоп на декабрь 2023

Поскольку Венера окажется в знаке зодиака Скорпион, все чувственные вопросы для рожденных под данным созвездием выйдут на первый план. В романтических отношениях ожидаются глобальные перемены. Однако в положительную или отрицательную сторону они произойдут, зависит только от самих подопечных стихии воды.

«Скорпионы, у вас в декабре очень много энергии на сферу романтических отношений. Но что вы выберете: разрушить все до основания или же трансформировать старое во что-то новое и прекрасное?» — отметила астролог.

Для рожденных в указанный период наступает благоприятная пора для того, чтобы порадовать себя. Если давно хотелось заполучить дорогую и качественную вещь, то самое время решиться на покупку. Приобретение позволит активизировать денежный поток на год вперед.

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Стрелец — гороскоп на декабрь 2023

Похвастаться стабильностью огненные представители зодиакального круга не смогут. События в их жизни будут стремительно меняться. Зона эмоциональной турбулентности затянется на целый месяц. Стрельцам по гороскопу придется проявлять гибкость и научиться лавировать в стремительном потоке действительности.

«Вопросы и задачи будут наваливаться, как из рога изобилия. Но самое главное — не поддавайтесь сиюминутному порыву, делайте все плавно и последовательно, тогда уже к Новому году сможете достигнуть результатов», — рассказала астролог.

В личной жизни могут возникнуть некоторые трудности. Надо настроить себя на то, что импульсивными решениями отношения не укрепить. Необходимо выстраивать диалог и обсуждать со второй половинкой волнующие ситуации.

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Козерог — гороскоп на декабрь 2023

Подопечных земной стихии ждет звездный час. Весь месяц Козероги по гороскопу будут купаться в лучах славы. Это удачный период для того, чтобы наладить дела во всех сферах жизни. Однако помешать сбыться задуманному могут резкие перемены в эмоциональном состоянии. Несвойственная сентиментальность нахлынет под самый конец года.

«В преддверии вашего личного праздника может повысится чувствительность или появится упадок сил. <…> Делайте то, что у вас получается лучше всего, с холодной головой и рациональностью подходите к рабочим вопросам», — порекомендовала астролог.

Приложив достаточно усилий, Козероги смогут к Новому году достичь успеха в делах. Также в данный период наступит благоприятное время, чтобы наладить ситуацию в личной жизни: усилить гармонию в паре или встретить человека, который сыграет большую роль в жизни.

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Водолей — гороскоп на декабрь 2023

В декабре воздушному знаку зодиака строго противопоказано сидеть дома. Следует почаще выходить на улицу, встречаться с друзьями, заниматься хобби и спортом. Это поможет сохранить внутреннюю энергию и не останавливаться на достигнутом.

Зимний ветер всколыхнет романтические чувства Водолеев, которые с новой стороны взглянут на своего партнера или наконец обратят внимание на человека, который давно в них влюблен. Стоит проявить активность, чтобы не упустить шанс встретить новый год на волне счастья. В остальном, не следует торопиться.

«Финансовое состояние в декабре у вас не изменится, поэтому не стоит напрягаться. <…> Все будет стабильно», — прокомментировала эксперт.

Чтобы сохранить душевную гармонию, надо обратиться внутрь себя и воспользоваться различными психологическими практиками, чтобы решить те проблемы, которые не дают развиваться.

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Рыбы — гороскоп на декабрь 2023

Чувствительные Рыбы по гороскопу в декабре окажутся в потоке любви. Много приятных событий, подарков и встреч будет ожидать водный знак зодиака в начале зимы. Удачи на личном фронте скажутся на психологическом состоянии, от чего рожденные под данным созвездием станут более сосредоточенными и внимательными в делах. Это позволит добиться благоприятных перемен в финансах.

«Самое главное для вас — это расслабиться, потому что эмоциональное напряжение может выбить из колеи, и вы пропустите удачный период», — предостерегла эксперт.

Чтобы удержать успех в своих сетях, следует проявлять гибкость в общении со второй половинкой, коллегами и руководством, а также быть легкими на подъем. Не следует отказываться от приглашений отметить праздник в семейном кругу или подписания важных договоров, а также отнекиваться от похода на новогодний корпоратив.

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