Новый 2024 год будет сильно отличаться от предыдущих с точки зрения астрологии и принесет множество грандиозных событий, которые могут изменить мир. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала консультант китайской астрологии Бацзы и Фэн-шуй Алия Ахмеджанова.

По словам специалиста, 2024 год — это начало нового жизненного цикла, который продлится до 2044 года. Алия Ахмеджанова называет это событием планетарного масштаба, оно приведет к изменениям во всех сферах жизни. И для процветания в ближайшие 20 лет человечеству необходимо построиться под новые энергии и актуальные тенденции.

«Во-первых, будущее — за онлайн-профессиями. Поэтому уже сейчас обретайте навыки, которые позволят вам работать с любой точки мира. Во-вторых, это период духовной эволюции. Люди будут искать свое предназначение и раскрывать свои таланты. Отсюда — тотальный интерес к астрологии», — говорит специалист.

При этом, как отмечает Ахмеджанова, с 2024 года везение стоит ждать быстрым и активным людям, умеющим оперативно принимать решения и приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Если с 2003 по 2023 год Земля жила в мире, где царили стабильность, а правили бал накопительство и материальные блага вроде количества купленной недвижимости. Можно сказать, что последние 20 лет были временем молодых миллионеров. В качестве примера астролог приводит Марка Цукерберга и Павла Дурова.

«Сейчас больше достижений у женщин среднего возраста. Тренд идет на развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта, исследований космоса и развитие летающих объектов», — рассказывает астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что нумеролог назвала удачные даты для новых дел в 2024 году.