Кабмин изъял у иностранных компаний право на управление аэропортом Пулково

Правительство России в рамках контрсанкций создало ООО «Холдинг ВВСС» для управления аэропортом Пулково. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компания «Холдинг ВВСС» приобретает все 100% долей кипрской компании «Воздушные ворота Северной столицы» в уставном капитале. Этот документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также в указе отмечается, что право голоса иностранных компаний, имеющих долю в «Воздушных воротах Северной столицы», временно будет передано компаниям «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» и «Воздушные ворота Северной столицы». Эти меры принимаются в связи с санкционным воздействием для защиты национальных интересов и экономической безопасности России.

Кроме того, иностранные компании могут восстановить свои права, подав заявления в холдинг, но им придется заключить корпоративные договоры с другими участниками общества в соответствии с законодательством РФ.

Для сохранения имущественных прав юридических лиц, владеющих компанией «Воздушные ворота Северной столицы», в холдинг войдут все доли, включая иностранные и российские, управляющие компании аэропорта Пулково.

Уставной капитал «Холдинга ВВСС» составит 169 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доли «Балтики» и российской «дочки» Danone переданы во временное управление РФ.