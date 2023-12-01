Дешевле не покупать: в Wildberries поднялась цена отказа от товара

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 33 0

Wildberries поднял цену за возврат приобретенного товара

Дешевле не покупать: в Wildberries поднялась цена отказа от товара

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Теперь вернуть покупки можно от 500 рублей.

Wildberries, один из самых популярных маркетплейсов России, совсем недавно изменил около 20 положений, касающихся взаимоотношения сервиса и покупателей. Однако нововведения пришли вновь: теперь цена возврата товара значительно повысилась. Об этом сообщили в «БИЗНЕС Online».

На сегодняшний день вернуть покупки может быть дороже, чем приобрести их. Вместо привычных 50 или максимум 100 рублей отправить вещи обратно на склад отныне будет стоит около 500 или 1000. Изменения цены возврата не коснулись всех товаров — обувь и одежду по-прежнему можно вернуть достаточно дешево. Но, например, отказаться от детской палатки для игр придется за одну тысячу рублей.

В пресс-службе маркетплейса заявили, что условия обратной логистики не менялись.

«Для 94% товаров, по которым есть платный возврат, стоимость обратной логистики не превышает 100 рублей. Если обратная доставка товаров компенсируется клиентом, она рассчитывается индивидуально, в том числе исходя из расстояния транспортировки и особенностей (например, габаритов и хрупкости) товара», — дала ответ компания.

В отдельных случаях же цена может повышаться. К примеру, для крупногабаритных товаров или при доставке в достаточно отдаленные регионы.

Ранее 5tv.ru рассказывал, что полиция нагрянула с проверкой на подмосковный склад Wildberries.

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