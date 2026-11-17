Белоруссия теряет позиции главного автомобильного хаба для России

Белоруссия постепенно перестает быть главным транзитным маршрутом для поставок автомобилей в Россию. Если весной 2025 года на республику приходилось более 42% поступлений российского утильсбора с импортируемых машин, то к июлю 2026-го показатель сократился до 19,8%. Импортеры все чаще выбирают прямые поставки из Китая и маршруты через Киргизию.

Причиной стали новые правила расчета утилизационного сбора и усиление контроля за оформлением автомобилей в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Перестройка логистики уже отражается на структуре рынка. Об этом сообщили «Известия».

Почему Белоруссия теряет позиции на авторынке

Еще недавно соседняя республика была одним из главных направлений для ввоза иностранных автомобилей в Россию. Импортеры использовали разницу в таможенных платежах и особенностях оформления машин, чтобы снизить расходы. Однако после изменения правил расчета утильсбора такая схема стала менее выгодной.

Как подсчитали в «Эксперт РА», доля Белоруссии в поступлениях российского утильсбора с импортируемых автомобилей сократилась с 42,2% в марте 2025 года до 19,8% в июле 2026-го.

Теперь российские регуляторы сравнивают уплаченные в странах ЕАЭС сборы с российским уровнем и требуют доплатить разницу. Кроме того, для автомобилей мощнее 160 лошадиных сил не действует льготный утильсбор при личном ввозе. Об этом рассказал ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко.

Для белорусского направления это особенно чувствительно: по данным «Автостата», 94% новых автомобилей, ввезенных через республику за январь–август 2026 года, имели мощность выше 160 лошадиных сил.

Дополнительные расходы появились и внутри самой Белоруссии. С 29 апреля 2026 года республика повысила утильсбор для юридических лиц на 7%. В результате коммерческий ввоз автомобилей через соседнюю страну стал еще менее привлекательным.

Изменения уже заметны в статистике. За январь–август 2026 года поставки легковых автомобилей через Белоруссию сократились на 8,4%, до 16,4 тысячи машин.

Китай и Киргизия становятся главными альтернативами

Освободившиеся позиции постепенно занимают другие направления. В первую очередь речь идет о Китае и Киргизии, через которые импортеры все активнее доставляют автомобили в Россию.

По оценкам «Эксперт РА», за восемь месяцев 2026 года прямой импорт новых машин из КНР увеличился на 22%, до 190,5 тысячи единиц. Поставки через Киргизию выросли сразу на 156%, достигнув 47,8 тысячи автомобилей.

По итогам девяти месяцев на китайское направление пришлось 71% импорта новых легковых машин, а на киргизское — 18%, следует из данных «Автостата».

При этом Китай стал не только источником автомобилей местных марок. Через эту страну в Россию поступают и другие иностранные модели, в том числе японские и немецкие. Таким образом, китайское направление используется не только для покупки машин непосредственно у производителей из КНР, но и как транзитный маршрут.

Киргизия также сохраняет привлекательность для ввоза автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил. Поставки премиальных моделей могут идти через Объединенные Арабские Эмираты, а дополнительным транзитно-складским узлом способен стать Казахстан.

Однако смена маршрута не означает автоматического снижения расходов. Итоговая стоимость зависит от логистики, таможенных платежей и величины утильсбора.

Какие автомобили могут подорожать сильнее всего

Наиболее чувствительными к изменениям окажутся мощные автомобили премиального сегмента. Раньше через Белоруссию часто ввозили Mercedes-Benz G-Class, BMW X5 и X7, а также Range Rover. Теперь из-за новых правил такие поставки обходятся дороже.

По словам собственника группы компаний «КМ/Ч» Ивана Трандина, покупателям подобных машин приходится учитывать коммерческую ставку утильсбора или искать альтернативные варианты.

Разница в платежах может быть огромной. Например, в 2026 году для автомобиля младше трех лет с двигателем объемом один-два литра и мощностью 180 лошадиных сил утильсбор составляет 900 тысяч рублей. Для аналогичной машины мощностью 150 лошадиных сил при соблюдении условий льготного личного ввоза он составляет всего 3400 рублей, отметил Кирилл Лысенко.

Поэтому импортеры могут переориентироваться на менее мощные модификации, а выбор некоторых популярных моделей сократится.

По оценке доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Марии Ермиловой, новые автомобили премиального сегмента могут подорожать на 5–15%, массового — на 3–8%.

В массовом классе рост цен способна сдерживать конкуренция с китайскими брендами и автомобилями российской сборки. А вот редкие и мощные иномарки окажутся в более сложном положении: альтернативных предложений на рынке меньше.

Что будет с автомобильным импортом дальше

Перестройка поставок может продолжиться. Минпромторг подготовил изменения, которые планируется ввести с 1 мая 2027 года. В частности, таможенные органы смогут отказывать в применении льготного утильсбора при выявлении нарушений во время ввоза автомобилей из стран ЕАЭС.

Речь идет о ситуации, когда коммерческие поставки оформляют как личный ввоз, чтобы воспользоваться льготной ставкой. Кроме того, для сохранения льготы автомобиль потребуется зарегистрировать в МВД в течение месяца после таможенного оформления.

Полностью Белоруссия из схем автомобильного импорта не исчезнет. Через нее по-прежнему могут поступать отдельные европейские модели и подержанные машины. Однако прежнего значения для массовых поставок республика, вероятно, уже не сохранит.

Китай при этом продолжит оставаться главным направлением импорта, а Киргизия — одним из важных транзитных маршрутов. Для российских покупателей главным последствием этих перемен может стать не исчезновение привычных марок, а увеличение расходов на покупку и доставку автомобилей.

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