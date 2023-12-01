Конфликт в Южной Америке: ситуация на границе Венесуэлы и Гайаны накаляется

Предметом спора стал регион Эссекибо, богатый месторождениями нефти, газа и золота.

Венесуэла начала проведение военной операции по присоединению Эссекибо — спорного региона, который находится в составе соседнего государства Гайана. Уже появились сообщения о боях между армиями двух стран, правда, пока не подтвержденные официально. О том, что происходит в Южной Америке — в материале 5-tv.ru.

Начало конфликта Венесуэлы и Гайаны

Только 3 декабря правительство Венесуэлы планирует провести референдум о территориальной принадлежности Эссекибо, но, по некоторым данным, боевые действия начались уже сейчас. На референдуме будет задан ряд вопросов, призванных определить дальнейшую судьбу спорного региона, богатого запасами нефти. При этом, как отмечает издание URA.RU, среди прочих будет поднята тема о предоставлении жителям Эссекибо гражданства Венесуэлы.

Стоит отметить, что конфликт касательно территории на западе современной Гайаны продолжается около ста лет и периодически вспыхивает по тому или иному поводу. В этот раз одной из причин стал факт разработки нефтяных месторождений несколькими компаниями, в том числе американской ExxonMobil.

Помимо этого, регион богат месторождениями золота, газа и бокситов, а его геостратегическое положение рядом с атлантическим побережьем также дает существенное преимущество.

Что происходит на границе Венесуэлы и Гайаны

Официальной информации о вооруженный столкновениях армий Венесуэлы и Гайаны пока нет. По непроверенным данным, были локальные бои, о возможных потерях также не сообщается. Зато появились данные, что Гайана заручилась поддержкой сразу нескольких государств — США, Бразилии и Великобритании. Бразилия уже активировала экстренную мобилизацию, готовясь к пока потенциальному вторжению Венесуэлы. Интенсивная военная подготовка наводит аналитиков на мысли, что широкомасштабного конфликта избежать все же не удастся.

История конфликта Венесуэлы и Гайаны

Еще в октябре 2023 года исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в личном блоге в социальных сетях выразил уверенность, что Эссекибо должно принадлежать именно Венесуэле.

«Венесуэла никогда, никогда не признавала Гайану-Эссекибо территорией Гайаны. Когда Венесуэла признала Гайану независимой республикой от британской короны, мы сделали однозначную оговорку, что территория нового государства находится к востоку от правого берега реки Эссекибо. Наша оговорка ясна: Гайана-Эссекибо — венесуэльская территория, и ее границей является река Эссекибо», — подчеркнул политик.

Примечательно, что еще в 1899 году арбитражный суд в Париже присудил спорный регион Гайане, но Венесуэла отказалась признавать его решение. Сейчас власти Венесуэлы настаивают на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено страны Женевским соглашением от 1966 года.

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