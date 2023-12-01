Юный красавец: Дмитрий Певцов показал, каким стал его младший сын Елисей

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 56 0

Младшему сыну актера Дмитрия Певцова Елисению 16 лет

Юный красавец: Дмитрий Певцов показал, каким стал его младший сын Елисей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Артист редко делится подробностями своей личной жизни, но сделал исключение после Дня матери.

Российский актер Дмитрий Певцов показал, как выглядит его непубличный сын Елисей. Фото жены и ребенка артист опубликовал в своем Telegram-канале.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова поженились в 1994 году и по сей день считаются одной из самых крепких пар российского кинематографа. В браке родился Елисей. К тому моменту у актера уже был сын Даниил, который трагически погиб десять лет назад. Кстати, молодой человек шел по стопам отца и делал первые и весьма успешные шаги в кино.

Возможно, из-за утраты старшего наследника Дмитрий Певцов так оберегает Елисея и, как сообщает издание dni.ru, признается, что не хотел бы, чтобы мальчик связывал свою жизнь с кинематографом. Сейчас мальчику 16 лет, он ведет непубличный образ жизни и практически не появляется ни в социальных сетях родителей, ни перед журналистами.

Дмитрий Певцов опубликовал фото жены и сынаДмитрий Певцов опубликовал фото жены и сына. Фото: Telegram / Дмитрий Певцов / Pevtsov_Moscow

Однако недавно Певцов сделал исключение, опубликовав снимок жены с сыном. Поклонники тут же оценили внешность и обаяние подростка, отметив, что ребенок собрал лучшие черты обоих родителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Певцов поделился самым заветным желанием.

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