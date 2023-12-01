Пережила чуму, «испанку» и Наполеона, но не антироссийские санкции: как итальянская башня рушится

Знаменитая достопримечательность итальянкой Болоньи грозит превратиться в историю. Что произошло?

Средневековая башня Гаризенда, или знаменитая падающая башня в итальянском городе Болонья, действительно может рухнуть, причем, в ближайшее время. Об этом сообщает издание Times.

Падающая башня, которая стоит более девяти столетий, может рухнуть, если не будет проведена немедленная реконструкция. Построенное между 1109-м и 1119 годами здание в 48 метров высотой много лет было наклонено в сторону, но крен считался безопасным.

Башня привлекала туристов со всего мира, но недавно людей перестали пускать с достопримечательности. Эксперты зафиксировали, что Гаризенда накренилась на четыре градуса, а это уже существенный уклон, грозящий стать фатальным. То есть башня может обрушиться буквально в любой момент.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что утерянный шедевр Боттичелли наконец найден.