Топор войны зарыт? Как Харламов и Гузеева помирились ради ролей в кино

На съемочной площадке фильма «Теща» не обошлось и без напряженных ситуаций, но продюсеры ни разу не пожалели, что уговорили ранее противоборствующих селебрити.

Топор войны зарыт? Несколько недель назад в прокат вышла комедия «Теща», где главные роли исполнили Лариса Гузеева и Гарик Харламов, герои которых по сюжету поменялись телами.

Совместная работа юмориста и заслуженной артистки России стала неожиданной, ведь Харламов часто любил подшутить над Гузеевой в интернете: шоумен в своих социальных сетях публиковал с актрисой забавные видеоролики, брав за основу передачу «Давай поженимся!», ведущей которой является Гузеева. Та, конечно же, не оставляла это без своего внимания, и в открытую вела «войну» в социальных сетях с задиристым юмористом.

Продюсер картины Тимур Вайнштейн отметил, что некоторые люди не верили в реализацию комедии, учитывая напряженные отношения между артистами.

«А я люблю такие задачи сложные, невыполнимые. И дальше началось. Встреча отдельно с Гариком, с Ларисой, потом общая встреча. Кстати, они впервые увиделись на этой встрече. <…> Они пообщались, и дальше, мне кажется, что создалась невероятная совершенно пара», — рассказывает Вайнштейн.

Основной точкой преткновения стали опоздания Гарика, которые не могли не нервировать заслуженную артистку России.

«Лариса сказала: „Если ты опоздаешь хоть раз, это будет большой конфликт“. И он, естественно, случился, но конфликта не было. Я опаздывал, безусловно. Но нам этот нерв нужен был для роли», — шутя, подметил Харламов.

«Это все ерунда! <…> Я бы и так сыграла ненависть к любимому моему мальчику. Опаздывал, потому что паразита кусок», — заявила актриса.

Экранным мужем-подкаблучником Гузеевой стал Александр Лыков.

«В основном те, кто говорит, что мы под каблуком, они вам, раскрою секрет, все очень делают вид, то есть исполняют, потому что это очень в принципе правильно. Через некоторое время там шебуршатся, а потом понимают, что лучше исполнять, и говорят, что под каблуком. Тогда и женщине приятно, и ты свободен», — поделился лайфхаком звезда сериала «Улицы разбитых фонарей».

Для Настасьи Самбурской Гузеева стала экранной мамой, а Харламов — мужем. Героиня Самбурской переживает из-за конфликтных отношений ее самых близких людей, к тому же она — на девятом месяце беременности.

«Она меж двух огней находится! И маму она любит, и мужа любит. <…> Иногда, когда уже какие-то критические моменты, у нее эмоциональность проскальзывает», — рассказывает актриса.

Певец IVAN пришел на премьеру поддержать свою бывшую девушку Настасью Самбурскую. Несмотря на то, что с экс-возлюбленной отношения не сложились, артист сейчас счастлив в браке с танцовщицей Алиной Сухоруких. В своей теще певец души не чает, как и она в нем!

«Мы на одной волне! Даже момента притирки не было, то есть сразу все хорошо. Она любит рок-музыку, обожает Фредди Меркьюри — на этом тоже с ней сошлись, поэтому все отлично. Все анекдоты про тещу точно не про мою», — отмечает певец.

А облаченный в белую шубу король поп-эстрады Филипп Киркоров, который на премьере даже встал на колени перед Ларисой Гузеевой, восхитившись ее талантом. отметил, что, к его сожалению, тещу ему не удалось застать.

«Мою потенциальную тещу уже к тому времени не стало. Но это была потрясающая женщина, и я думаю, что мне бы очень повезло», — поделился певец.

Сам исполнитель главной роли Гарик Харламов, у которого за плечами два брака, уверен, что если у тещи налажена своя личная жизнь, то проблем с ней возникнуть не должно.

«Надо сильно любить свою жену, чтобы этой любви хватило еще и на тещу», — подчеркнул юморист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Азамат Мусагалиев рассказал об отношениях с тещей.