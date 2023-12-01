SHAMAN подвинул главного есаула страны Газманова
Появились кадры с церемонии награждения SHAMAN казачьим чином
Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru
В нашем распоряжении появились эксклюзивные кадры с церемонии.
Ярославу Дронову (известный исполнитель SHAMAN — Прим.ред.) присвоили казачий чин Есаула. Эксклюзивные кадры с церемонии появились в распоряжении 5-tv.ru.
Музыканта официально причислили к Всевеликому Войску Донскому, где атаманом служит С. А. Баландин, 22 ноября. Артист явно не ожидал такого подарка и был крайне удивлен.
«Прекрасно! Все настоящее», — заявил музыкант, показав документ на камеру.
Также SHAMAN вручили звезду ордена «Гордость нации». Артист отметил, что будет и дальше радовать своих слушателей.
Неофициально «Есаулом» называют народного артиста Российской Федерации Олега Газманова. Одной из самых популярных его композиций является песня про казака.
«Особая атмосфера»: Матвиенко оценила выступление SHAMAN на выставке «Россия»
Ранее 5-tv.ru сообщал, что исполнитель SHAMAN в рамках своего грандиозного тура «Я русский» возложил цветы к памятнику Александру Невскому в Липецке. Таким образом музыкант почтил память полководца, который скончался ровно 760 лет назад.
Читайте также
86%
-0.30 96.88
-0.77
Нашли ошибку?