SHAMAN подвинул главного есаула страны Газманова

В нашем распоряжении появились эксклюзивные кадры с церемонии.

Ярославу Дронову (известный исполнитель SHAMAN — Прим.ред.) присвоили казачий чин Есаула. Эксклюзивные кадры с церемонии появились в распоряжении 5-tv.ru.

Музыканта официально причислили к Всевеликому Войску Донскому, где атаманом служит С. А. Баландин, 22 ноября. Артист явно не ожидал такого подарка и был крайне удивлен.

«Прекрасно! Все настоящее», — заявил музыкант, показав документ на камеру.

Также SHAMAN вручили звезду ордена «Гордость нации». Артист отметил, что будет и дальше радовать своих слушателей.

Неофициально «Есаулом» называют народного артиста Российской Федерации Олега Газманова. Одной из самых популярных его композиций является песня про казака.

«Особая атмосфера»: Матвиенко оценила выступление SHAMAN на выставке «Россия»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исполнитель SHAMAN в рамках своего грандиозного тура «Я русский» возложил цветы к памятнику Александру Невскому в Липецке. Таким образом музыкант почтил память полководца, который скончался ровно 760 лет назад.