Насколько большая потеря? Россияне проигнорировали смерть Генри Киссинджера

Лишь 9% россиян назвали смерть Киссинджера потерей для мировой дипломатии
Фото: Reuters / Eduardo Munoz
Чем прославился американский дипломат?
Большинство россиян равнодушно отнеслись к новости о смерти Генри Киссинджера. Соответствующей новостью поделилось издание EADaily.
Самый популярным ответом в опросе оказалось полное безразличие к кончине 100-летнего политика. 36% респондентов заявили, что «дай бог каждому» дожить до того же возраста. 14% назвали саму новость неинтересной, а оставшиеся 9% выразили сожаление в связи со смертью и окрестили случившееся «большой потерей для мировой дипломатии». Всего в опросе приняли участие 5815 человек.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнование вдове дипломата. Он назвал его мудрым и выдающимся государственным деятелем, который пользовался уважением во всем мире.
Нобелевский лауреат, плейбой, челночный дипломат: умер Генри Киссинджер
Ранее 5-tv.ru делился фактами из жизни знаменитого американского политика. К примеру, именно он смог добиться нормализации отношений между США и Китаем.
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