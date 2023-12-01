«Не лезьте в личное»: Киркоров рассказал о появлении кольца на безымянном пальце
Киркоров отказался комментировать появление кольца на безымянном пальце
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Неужели музыкант готовится узаконить отношения с дамой сердца?
Народный артист России Филипп Киркоров жестко ответил журналистам на вопрос о личной жизни. Эксклюзивный комментарий корреспонденту 5-tv.ru звезды удалось получить на премьере «Елки 10».
Несколько дней назад на пальце знаменитости заметили кольцо, похожее на помолвочное. Однако Киркоров не стал раскрывать правду о своих отношениях с таинственной возлюбленной. Он заявил, что выбрал аксессуар, так как он ему просто понравился.
«По мне, это красивое украшение. Хоть что-то оставьте в моем личном пространстве. Без намеков. У нас все так. Как не хожу налево, также у меня без намеков, только прямо», — отметил Киркоров.
Миловидная блондинка, продюсер шоу «Голос»: что известно о вероятной возлюбленной Киркорова
Ранее 5-tv.ru показывал эксклюзивные кадры, на которых Филипп Киркоров появился на мероприятии в обществе эффектной блондинки. Более того, пара в разговоре с прессой неоднократно намекнул на особую связь между ними.
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