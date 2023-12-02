В России упразднена правительственная комиссия по развитию городской среды

У решения властей совершенно обоснованная причина.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Правительственная комиссия по развитию городской среды в России упразднена. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.
«Упразднить правительственную комиссию по развитию городской среды», — говорится в документе.
Согласно тексту постановления, ряд правовых актов в связи с решением правительства, утрачивают силу.
Причина данного решения властей РФ раскрывается в пояснительной записке к документу. Комиссия была упразднена, так как дублирующие полномочия осуществляет правительственная комиссия по региональному развитию РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2023 года.
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