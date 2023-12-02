Пригожин и Валерия отметят Новый год в январе: «Так и живем, пытаемся успевать»

Продюсер отметил, что количество праздничных мероприятий у его знаменитой супруги в этом году — небывалое.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его жена певица Валерия уже сегодня знают, что отметить Новый год вместе со всей страной не смогут. Не смогут как положено — дома, в кругу самых близких за семейным столом. Придется слушать бой курантов в перерывах между чужими праздниками, так как работы у артистки будет очень много. И времени на традиционный сбор домашних просто не останется. Об этом Пригожин рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Елки 10» в столичном кинотеатре «Октябрь».

«В этот Новый год у нас будет еще четыре корпоративных мероприятия, поэтому мы будем (отмечать) между мероприятиями и днем рождения внучки… Так и живем, пытаемся успевать. Вот мы прилетели из Красноярска и приехали сюда как раз», — сказал продюсер.

Пригожин, очевидно, относится к издержкам профессии — своей и жены — спокойно. Он даже удивился, услышав вопрос журналиста: «Когда же вы будете отдыхать?». И уточнил, что имеется в виду. Известно, что праздники для артистов не являются красными днями календаря, как для большинства жителей страны. Наоборот, это всегда горячая пора, так как крупные и важные события принято украшать настоящими звездами.

«Отдыхать мы будем где-то после 7 января. А до 7 января Валерия принимает участие в мюзикле „Щелкунчик“, где они с Филиппом Киркоровым выступают, у нас очень много в этом году мероприятий разных, съемок новогодних. Ну очень суетной этот год, поэтому мы если и будем отдыхать, то где-то после седьмого», — добавил Иосиф Пригожин.

Помимо концертов супруги у продюсера есть и свои собственные проекты. Он напомнил прессе, говоря о планах на Новый год, что принял приглашение стать наставником музыкального шоу в Белоруссии. Так что пока сограждане будут отдыхать после застолий и шампанского, Пригожин совершит несколько авиаперелетов. По его словам, весь январь придется «мотаться» между Минском и Москвой.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Валерия рассекретила важные пункты своего райдера. Примечательно, что на гастролях она предпочитает держаться подальше от мужа!